wenn sich Magdeburg in Winterstimmung präsentiert – dann ist einem nicht immer danach zumute, das Haus an freien Tagen zu verlassen: Die Jahreszeit hat die Temperaturen zwischen null und zwei Grad festgenagelt und der Himmel zeigt sich im faden Licht der tief stehenden Sonne. Zum Glück gibt es einen Ort, an dem man der meteorologischen Tristesse entkommen kann, ohne den Koffer packen zu müssen: die Gruson-Gewächshäuser. Hier drinnen herrscht ein Klima, das eher zu Flip-Flops und Fruchtcocktails passt als zu Daunenjacken und kalten Händen.

Die Palmen strecken sich majestätisch in die Höhe, als wollten sie die Heizungsrohre umarmen, während Papyrus und Orchideen still die Winterjacken der Besucher taxieren – vermutlich belustigt über den seltsamen Mangel an Chlorophyll. Besonders schön: Während die Welt draußen in ihren Wintertönen verharrt, explodiert hier das Grün, das jeden Gedanken an die klamme Realität vor der Tür kurzzeitig auslöscht.

Beim Verlassen der Gewächshäuser freilich trifft einen die zwei-Grad-Wirklichkeit dann doch etwas härter. Aber immerhin: Ein kurzer Spaziergang durch die Tropen hat noch keinem Winter geschadet.

Mit feundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Ausgehen in Magdeburg

Auch interessant: Weitere Tipps zum heutigen Freitag gibt es unter Volksstimme.de

Circus: Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 9. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Vorstellungen finden am 3. und 4.1. um 16 und 19.30 Uhr, am 5. und 6.1. um 15 Uhr statt.

Auch interessant: Die Tipps zu den Partys am Wochenende sind auf einer eigenen Seite zusammengestellt

Schauspiel: „Effibody’s Darling“ von Annette Müller steht diesen Freitag, 3.1., um 19.30 Uhr auf dem Spielplan des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Die One-Woman-Show, basierend auf Theodor Fontanes Klassiker „Effi Briest“, richtet sich an Zuschauer ab 14 Jahren und setzt sich mit drängenden gesellschaftlichen Fragen auseinander.