Partys in Magdeburg am ersten Wochenende 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 3. bis 5. Januar 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Festung Mark: Am 4. und 5. hat die Eisbahn an der Festung Mark ab 14 Uhr geöffnet. Für Sonnabend ab 14 Uhr ist dabei Kindereisdisco, von 18 bis 22 Uhr große Eisdisco mit DJ vorgesehen. Am 4.1. heißt es zudem "Rave in der Festung Mark". Ab 22 Uhr sorgen Westbam und K-Paul sowie krs.age und Branko Jet für die Beats.

Boys’n’Beats: "Celebrate" beginnt am 3.1. um 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89. "Logger in Jogger" ist die Party am 4.1. ab 23 Uhr überschrieben. Und bei "Turn Up The Music" am 5.1. ab 23 Uhr drehen sich Schallplatten auf den Plattentellern.

Buttergasse: In der Buttergasse im Alten Markt 13 beginnt am 4.1. um 23 Uhr der "One Love Saturday" mit DJ Felistic. "Back to the 80s 90s" begleitet dann DJ Henne am 5.1. um 23 Uhr.

Prinzzclub: "Shake it off - Pop Hits only" heißt es mit DJ Trace im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a am 4.1. um 23 Uhr. Am 5.1. steht ab 23 Uhr ein "Wyld Sunday" mit DJ Big A im Kalender.

Idol: Im Idol im Rennebogen 177 beginnt am 4.1. um 21 Uhr eine Ü30-Party.

Factory: "Gigis Single Night" beginnt am 5.1. um 22 Uhr in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2.

SC Baracke: Die Club Night im SC Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität beginnt am Sonnabend um 23 Uhr. Gespielt werden aktuelle Charts.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.