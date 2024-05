SCM-Youngster-Auftakt in neuer Halle

es ist schon eigenartig. Während wir unsere geliebten Vierbeiner, ob Hauskatze oder Familienhund, mit Liebe, Leckerlis und – ja auch – Luxus überhäufen, tun wir uns beim Thema Tier- und Artenschutz als Otto-Normalbürger doch oft schwer.

Schwalbennester am Haus: Oje, meine schöne Fassade! Tauben aufm Dach? Muss nicht sein. Fledermäuse: Machen die nicht krank? Ja, Vogeldreck auf dem Balkon ist alles andere als schön und muss wirklich nicht sein.

Andererseits meckern wir über Fliegen- und Mückenplagen und ärgern uns über Blattläuse im Garten. Welch wertvolle Arbeit Schwalben und Co. leisten, indem sie einfach viel davon wegfressen, vergessen wir oft. Vielleicht lohnt es sich doch, mal ein paar Vogelporträts zu lesen (zum Beispiel auf Internetseite vom Nabu). Sehr erkenntnisreich.

Und: Mit kleinen Mitteln wie Nisthilfen kann man oft schon viel für den Schutz der Vogelwelt tun. Dazu passt die Einladung vom Nabu an alle Magdeburger, beim neuen Brutmonitor mitzuhelfen. Zu finden ist auch dieser im Internet auf der von den Machern extra erstellten Homepage.

Viel Spaß beim Stöbern und vielleicht auch Mithelfen.

Herzliche Grüße für heute,

Was der Tag bringt

Domfestspiele: Im Rahmen der 16. Magdeburger Domfestspiele ist am Abend „Alles wegn de Leut“, ein Otto-Reutter-Abend mit Walter Plathe, im Dom zu erleben. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Wandern: Auf nach Schönebeck! heißt es zum Wochenstart. Die Wanderbewegung lädt zur Tour an der Elbe entlang. Die Strecke beträgt rund 10 Kilometer. Treffpunkt ist an der Straßenbahnhaltestelle Sohlener Straße um 9.30 Uhr.

Lust auf Stadtrundgang? Zur Domviertelführung „Die mittelalterliche Geschichte der Stadt“ wird um 14 Uhr eingeladen. Treff ist an der Tourist-Info, Breiter Weg 22.

Märkte: Kaufen und stöbern können wir an diesem Montag auf Wochenmärkten am Alten Markt (9 bis 16 Uhr), auf dem Marktplatz Kosmos-Promenade (9 bis 15 Uhr) und am Nicolaiplatz (9 bis 15 Uhr).