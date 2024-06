So fließt ab Juli der Verkehr am Hassel

guten Morgen, liebe Leute! Oder sollte ich lieber sagen: Guten Morgen, liebe verkaterte Fußballfans?

Nach dem Eröffnungsspiel der EM am Freitagabend wette ich, dass einige von uns am Morgen danach das eine oder andere Wehwehchen spüren. Kein Wunder, saßen doch viele in Bars, Kneipen oder beim privaten Public Viewing in Runde zusammen – mich inbegriffen.

Nach so einem geselligen Abend, der in aller Regel spät endet, läuft meine Kaffeemaschine den ganzen Morgen auf Hochtouren, während ich versuche, Gespräche weitgehend zu vermeiden. Denn wenn ich am Vorabend viel unter Leuten war und dann auch noch das ein oder andere Bier getrunken habe, brauche ich erst einmal meine Ruhe, um wieder aufzuladen.

Die EM macht die Müdigkeit aber ein wenig erträglicher, denn so gibt’s einen sportlichen Grund, uns auf die kommenden Tage zu freuen. Also, hoch die Tassen – natürlich mit Kaffee – und rein in einen weiteren Tag voll Fußballfieber.

Liebe Grüße und einen leckeren Morgen-Kaffee,

Romy Bergmann

Was das Wochenende bringt:

Ausgehen und Feiern: Boys’n’Beats: Am Sonnabend bieten ab 23 Uhr Miss Mandy Cleenex und ihr Ex Pop, House, harte Beats und Showelemente. Buttergasse: DJ Kird Van Dubbenstein legt beim „One Love Saturday“ am Sonnabend ab 23 Uhr Elektro, House und Tech-House auf. Down Town Club: Ab 23 Uhr legt am Samstag DJ Vendetta zu „All in the Mix“ auf. Aerosol-Arena: Das Smoke Loud Open Air beginnt mit Hip-Hop und Rap-Acts am Sonnabend um 15 Uhr in der Aerosol-Arena im Klosterkamp 4. Ab 23 Uhr legen DJs Techno auf.

Führungen: Am Dom jeweils um 14 und 16 Uhr. Domviertelführung „Die mittelalterliche Geschichte der Stadt“ ab der Tourist-Information, Breiter Weg 22, um 14 Uhr. Standrundfahrt durch das Dom- und Gründerzeitviertel vom Guericke-Denkmal/Alter Markt um jeweils 10, 11.30, 13, 15.30 Uhr.

Fest: Das Stadtteilfest Kannenstieg/Neustädter See findet an diesem Sonnabend von 14 bis 20 Uhr auf dem Areal des Stadtteiltreffs Oase, Pablo-Neruda-Straße 11, statt. Mit verschiedenen Partnern wird es auf dem Festgelände zahlreiche Angebote für jede Altersgruppe geben. So werden der Bürgerverein, die Kita Neustädter See und der Hort Weltentdecker gemeinsame Bastelangebote bereithalten. Kinder können sich auf eine Hüpfburg vom Awo-Spielmobil freuen. Der Bürgerverein lädt mit einer Geschicklichkeitsrallye zum Mitmachen ein. Dabei können Kinder und Familien Punkte bei kleinen Aktionen sammeln.

Konzert: Das Team der Streuobstwiese Magdeburg lädt für Sonntag zum Picknick-Konzert ein. Beginn ist um 16 Uhr in der Lutherstraße 20. Zsolt Visontay, Musiker der Magdeburger Philharmonie, und Jeanett Neumeister, Mitglied des Opernchores des Theaters Magdeburg, werden die Besucher mit Musik aus verschiedenen Epochen verzaubern. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Diese kommen der Arbeit auf der Streuobstwiese zugute.

Auf den Hund gekommen: Die 2. Teckelwelt findet an diesem Sonnabend von 10 bis 18 Uhr auf der Magdeburger Galopprennbahn im Herrenkrug statt. 100 Dackel treten in drei Startklassen gegeneinander an. Dazu kommen über 30 Aussteller und weitere Angebote. Tickets gibt es auch an der Tageskasse.