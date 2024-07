War das schon der Sommer 2024? Die Temperaturen zum Wochenstart sind alles andere als warm. Auch die Ferienkinder haben sich die zweite Woche ihrer wohlverdienten Pause anders vorgestellt.

So war doch der Siebenschläfertag vergangenen Donnerstag vielversprechend mit Sonne und Kurze-Hosen-Wetter. Doch die Sonne lässt sich hinter den dicken grauen Wolken nicht blicken oder nur kurz. Auch wenn ich selbst nicht der größte Fan von heißen Außentemperaturen bin, möchte ich nicht stets und ständig mit der Regenjacke im Gepäck an der Elbe entlang spazieren.

Dann sind mir doch die sonnigen Tage lieber, an denen ich einen Hut trage, der mich vor einem Sonnenstich schützt anstatt vor dem Wasser, welches in Unmengen von oben prasselt.

Hoffentlich sieht es zum Ende der Woche wieder etwas freundlicher für uns aus!

Haben Sie einen tollen und halbwegs trockenen Dienstag.

Ihre Saskia Lohöfer

Das bringt der Dienstag für Sie:

Bogenschießen für Beginner: Im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 können Mädchen und Frauen die Kunst des Bogenschießens erlernen. Uta Linde vermittelt einen Einblick in die Tradition des Bogensports. Eine Anmeldung zum Kurs ist vor Ort, per Mail an die kontakt@courageimvolksbad.de oder telefonisch unter 0391 40 48 089 möglich. Der Kurs beginnt um 17 Uhr und dauert 1,5 Stunden. Die Kursgebühr von 50,00 Euro muss im Vorfeld gezahlt werden.

Krabbel-Treff: Im Familienhaus am Park in der Hohepfortestraße 14 können sich in gemütlicher Atmosphäre Eltern von Babys oder Krabbelkindern bis 3 Jahre über alles austauschen. Los geht es um 15.30 Uhr für zwei Stunden.

Public Viewing: Die Achtelfinalspiele werden live auf der Wiese vor der Festung Mark am Hohepfortewall 1 gezeigt. Zu sehen sind Rumänien gegen Holland ab 18 Uhr und Österreich gegen die Türkei um 21 Uhr. Dazu gibt es Drinks, Bier vom Fass und Leckereien vor Ort. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Anpfiff. Der Eintritt ist frei.