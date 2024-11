Was das Bürgerarchiv sucht / Unkraut ärgert die Straßenbahnen

So steht es um das Amo

wie schnell ist man als Autofahrer am Schimpfen und Meckern. Klar, nur andere machen Fehler ... Aber denkste! Ein Erlebnis vor wenigen Tagen hat mich eines Besseren belehrt. Ich wurde für einen kurzen Moment zum Geisterfahrer.

Unbeabsichtigt natürlich, aber es ist passiert. Im Stockdunkeln, bei Nässe und im dicken Feierabendverkehr wollte ich vom Europaring aus nach links in Richtung Olvenstedter Platz abbiegen und konzentrierte mich auf die für mich relevanten roten Linksabbiegerpfeile. So sehr, dass ich nicht merkte, dass ich mich ganz links in die Spur einordnete, die aber die Gegenspur ist, und wartete dort. Plötzlich stand ein Wohnmobil fast vor mir.

Der Autofahrer hinter mir hatte meinen Fehler aber gleich bemerkt. Er stoppte und ließ mich in Ruhe sicher die Kreuzung passieren. Das alles ohne Zetern oder Hupen. Da kann ich nur sagen: Vielen Dank für das Verständnis und die schnelle Hilfe. Für mich ein echtes Lehrstück.

Herzliche Grüße!

Jana Heute

Was der Tag bringt

Musikalische Lesung: Frank Spilker hat mit seiner Band „Die Sterne“ die deutsche Underground-Pop-Szene maßgeblich geprägt. Er wird heute ab 20 Uhr im Moritzhof Magdeburg am Moritzplatz 1 aus diesem Buch lesen und seine Texte erläutern sowie musikalisch kommentieren.

Kunst: Heute wird um 19.30 Uhr in der Sudenburger Feuerwache die Ausstellung „Farbton“ eröffnet. Die Einrichtung befindet sich in der in der Halberstädter Straße 140. Gezeigt werden Malerei von Hannah Zajontz sowie Keramiken aus dem Kurs des Kulturzentrums Feuerwache.

Tango: Die Donner-Milonga steht heute ab 19 Uhr in der Sudenburger Feuerwache auf dem Programm. Bei dieser Veranstaltung sorgen wechselnde DJs mit ihren Tandas und Cortinas für eine unverwechselbare Tango-Stimmung.

Humor: Ines Gerrit Möhring liest heute ab 20 Uhr an einem flötenfröhlichen Abend unter dem Titel „In die Stiefel. Fertig. Los!“ im Oli in der Olvenstedter Straße 25a. In dieser humorvollen Lesung erzählt Ines von ihrer chaotischen Reise von der Couchkartoffel zur Wandersfrau.

Konzert: Robert Carl Blank tritt heute gemeinsam mit Chris Drave im Blue Note am Lessingplatz auf. Das Konzert beginnt pünktlich um 20 Uhr. Blank ist ein Musiker, dessen Stil tief in der Singer-Songwriter-Tradition verwurzelt ist.

Show: Heute bringt die Daniel Martinez Flamenco Company mit ihrer Produktion „Art of Believing“ die Leidenschaft und das Feuer Andalusiens nach Magdeburg. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr und findet im Amo, Erich-Weinert-Straße 27, statt.