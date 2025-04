Scherben bringen Glück, heißt es ja so schön. Wenn ich mir aber so manchen Rad- und Spazierweg in unserer Stadt anschaue, weiß ich nicht, auf wie viel Glück ich in nächster Zeit hoffen darf ... Zahlreiche Scherben von zerschlagenen Flaschen oder Gläsern pflastern die Wege ... zum Beispiel auf dem beliebten Kanonenbahnradweg zwischen Heumarkt und Friedrich-Ebert-Straße oder auf der Rampe von der Guericke- hoch zur Leiterstraße. Wer da auf dem Rad nicht fix ausweichen kann, hat ganz schnell verloren, und zwar die Luft aus dem Fahrradschlauch ...

Achtung, Glasscherben! Der Kanonenbahnradweg in Magdeburg am Montagmorgen. Foto: Jana Heute

Ich denke aber auch an unsere Vierbeiner, die nun mal kein Schuhwerk vor schmerzhaften Splittern schützt. Aber daran verschwenden wohl diejenigen, die gern mal Flaschen zersplittern lassen, keinen Gedanken. Der Lärm soll angeblich böse Geister vertreiben, weshalb ja bei jeder Schiffstaufe auch eine Sektflasche am Rumpf zertrümmert wird.

Ich sag mal so, das Ganze sollte anderen eben nicht schaden. Man könnte doch die nächste Hochzeit eines Freundes oder einer Freundin nutzen, um mal ordentlich Porzellan zu zerschlagen.

Die Scherben werden dann wenigstens wieder zusammengefegt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine hindernis- und scherbenfreie Woche,

Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Verkehr: Ab sofort bedienen die Buslinien 53 und 54 der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wieder die Haltestelle Wanzleber Chaussee. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Die Bauarbeiten in der Halberstädter Chaussee konnten früher beendet werden, sodass die Haltestelle ab sofort wieder angefahren wird.

Modenschau: Der Magdeburger Heinz Bormann war zu DDR-Zeiten ein sehr gefragter Modemacher. Bekannt als „Dior des Ostens“ kleidete er die Damen zwischen Ostsee und Erzgebirge modisch elegant ein. Bei einer Modenschau in der Seniorenresidenz am Adelheidring 14 wird am Nachmittag um 16 Uhr ein kleiner Überblick über sein Schaffenswerk mit Originalkleidern vermittelt.

Freizeit: Der Stadtteil Magdeburg-Cracau spielte in der Entwicklung des Magdeburger Sports über einen Zeitraum von rund 100 Jahren eine wichtige Rolle. Bei einem Rundgang mit Roland Uhl werden verschiedene Stationen aufgesucht, an denen einst Sportvereine aktiv waren. Treffpunkt ist das Eingangstor des Finanzamts in der Straße Am Cracauer Tor 1, gegenüber der Straßenbahnhaltestelle. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Der Beitrag zur Teilnahme beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann telefonisch unter 0391/255060 erfolgen. Veranstalter ist die Urania.