So teuer sind Häuser und Mieten in Magdeburg

wann man sich in Sudenburg befindet, weiß man jetzt spätestens, wenn diese Schilder auftauchen. Die Sudenburger Ortsteilschilder gibt es erst ein paar Tage und sie hängen direkt an der Halberstädter Straße, am Fuchsberg hin zur Wiener Straße, an der Halberstädter Chaussee, an der Sudenburger Wuhne, in der Brenneckestraße und sogar am Südring.