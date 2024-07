ein Eis an heißen Tagen kann eine willkommene Abwechslung sein. An Eisdielen haben wir da oft die Qual der Wahl. Mittlerweile gibt es überall kreative Eissorten – da werden herzhafte Komponenten mit süßen und fruchtigen Sorten gemischt. Es gibt Riesling-Eis, Pfeffer in Erdbeere oder Rosmarin mit Melone. Salz-Karamell ist mittlerweile zum Klassiker geworden.

Am 1. Juli ist in den USA der offizielle Tag der kreativen Eissorten. Ich finde aber, dass man die Klassiker nicht vernachlässigen sollte: Vanille, Erdbeere oder Schokolade sind auch sehr lecker. Auch in Magdeburg gibt es tolle Eisdielen, bei denen man sich eine leckere Abkühlung holen kann.

Starten Sie gut in die neue Woche!

Liebe Grüße

Lena Bellon

Der Wochenstart in Magdeburg:

Für Ferienkinder: An diesem Dienstag startet die Stadtbibliothek in Kooperation mit dem Verein Toll und der .lkj) Sachsen-Anhalt das Ferienprojekt „Geschichtenreise“ für Kinder ab sieben Jahren. Die kostenfreien Kreativworkshops finden bis 24. Juli an jedem Dienstag und Mittwoch von 11 bis 13 Uhr in der Zentralbibliothek, Breiter Weg 109, statt. Unter Anleitung der iranischen Künstlerin Mana können sich die Teilnehmer auf eine kreative Reise zu verschiedenen Büchern begeben, wie es in einer Ankündigung heißt. Anschließend werden verschiedene Techniken, Werkzeuge und Materialien kreativ genutzt. Aus den Werken entsteht eine Ausstellung, die am 26. Juli in der Bibliothek eröffnet wird. Eine Anmeldung ist unter Telefon 0391/540 48 57 möglich.

Für Markt-Gänger: Obst, Gemüse und vieles mehr gibt es auf den Magdeburger Wochenmärkten. Hier finden heute Märkte statt: Alter Markt von 9-16 Uhr, Marktplatz Kosmos-Promenade von 9-15 Uhr und Nicolaiplatz von 9-15 Uhr.

Für Kino-Liebhaber: Heute wird im Moritzhof am Moritzplatz 1 der Film „Back to Black“ gespielt. Er zeigt das Leben der bereits verstorbenen Sängerin Amy Winehouse. Beginn ist um 18 Uhr. Der Film wird in Originalsprache mit Untertitel gezeigt.