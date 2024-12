für die einen ist es der beliebteste Weihnachtsklassiker, für andere ein verhasstes und nervtötendes Gedudel. Ob man will oder nicht, Wham!s „Last Christmas“ kann man sich einfach nicht entziehen. Bereits Mitte November rotiert er im Radio, ertönt in Restaurants, in Super- und auf Weihnachtsmärkten. Und je näher das Fest rückt, desto häufige ist er zu hören. Und das seit 40 Jahren – zumindest in Deutschland.

Hier stieg der 1984 veröffentlichte Song des britischen Popduos nämlich sofort in die Charts ein und hält sich seither – abgesehen von zwei Jahren Pause – auch dort. Seit 2019/20 sogar auf den Plätzen eins oder zwei. Viele Menschen sind von dem Titel inzwischen so genervt, dass eine Initiative sogar Geld sammelt, um die Rechte zu kaufen, und den Song dann verbieten zu können. Gar hat sich ein eigener Wettbewerb etabliert: der „Whamaggedon“. Ziel ist es, den Titel vom 1. Dezember bis Heiligabend nicht zu hören.

Ob das zu schaffen ist, wage ich zu bezweifeln. Doch egal, ob geliebt oder gehasst, ich vermute, „Last Christmas“ wird noch lange nicht sein letztes Weihnachten erleben. Und ich gebe zu, auch wenn mich der Song auch etwas nervt, sobald ich ihn höre, stimme ich insgeheim mit ein. Denn einen Vorteil hat die Dauerbeschallung: Man ist inzwischen absolut textsicher.

Herzliche GrüßeKarolin Aertel

Was Magdeburg heute zu bieten hat

Generationskonzert: Drei Generationen - Opa Bernd Zülicke (82), Sohn Lukas (54) und die Enkel Franz und Clara (26, 16) - spielen in der St. Marien Kirche, Rottersdorfer Straße 9A, ein gemeinsames Konzert. Sie lassen an der Orgel drei Musikstile erklingen und spielen final sogar gleichzeitig den berühmten Pachelbel-Kanon. Das Konzert beginnt um 18 Uhr.

Lesung und Literaturgespräch: Die Literaturreihe „Geteilte(r) Meinung?“ stellt sich der Frage "Wie lesen Nachwendekinder Literatur aus der DDR und der BRD?". Die Veranstaltung findet im Literaturhaus, Thiemstraße 7, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Chorkonzert: Der Cantamus-Chor lädt unter dem Titel "Klingt ein wunderbares Singen" zu einem weihnachtlichen Konzert mit Liedern zum Fest. Die Veranstaltung findet in der Neuapostolische Kirche, Leipziger Straße 52, statt und beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Benefizkonzert: Das Akkordeonorchester Oschersleben, der Oberstufenchor „ChoriuS“ des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und das Quartett der Magdeburger Dombläser spielen in der Johanniskirche, Johannisbergstraße 1, ein weihnachtliches Konzert zugunsten des Förderkreises krebskranker Kinder Magdeburg. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro.