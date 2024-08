für viele Pendler ist der Zug ein unerlässliches Verkehrsmittel. Ohne ihn würden Tausende Menschen nicht zur Arbeit kommen. Ich selbst pendele täglich zwischen Schönebeck und Magdeburg. Dass man da als Bahnfahrer einen kühlen Kopf braucht, ist nichts Neues. Aktuell herrscht für alle Reisenden jedoch eine Ausnahmesituation. Grund dafür sind die Bauarbeiten um den Bahnhof Schönebeck (Elbe), denn dort werden im Moment die Weichen erneuert. Insgesamt fünf Wochen dauert der ganze Spaß.

In der Zwischenzeit sind Verspätungen oder gar komplette Zugausfälle an der Tagesordnung. Dass die Nerven da bei manchen Fahrgästen besonders angespannt sind, sollte eigentlich niemanden überraschen. Desto lustiger war ein Erlebnis vor einigen Tagen: Während alle Fahrgäste gelassen versuchten, einen Sitz- oder Stehplatz in einem völlig überfüllten Zug zu finden, regte sich lediglich die Schaffnerin über die Lage auf. Doch der große Stress beginnt erst am Samstag, denn von dort an fährt für die kommenden drei Wochen kein Zug mehr – zum Ärger aller Pendler.

Einen stressfreien Tag wünscht Ihnen

Tim Müller

Was der Tag bringt

Gitarren: Diesen Freitag um 20 Uhr macht die „MusiSHEans“-Guitar-Tour 2024 Halt im Volksbad Buckau in Magdeburg. Diese Tour bringt professionelle Gitarristinnen aus verschiedenen Ländern zusammen, um ihre Musik zu präsentieren und junge Mädchen zu ermutigen, selbst ein Instrument zu lernen. In diesem Jahr treten unter anderem Judith Beckedorf, Karlijn Langendijk, Avin Ahmadi und Annika Teubner auf und spielen ein vielfältiges Repertoire.

Tango: In Magdeburg wird ein Tangowochenende vom Verein „Tango Argentino“ organisiert. Das Event startet am Freitag um 20 Uhr mit einer Neolonga im Blauen Salon der Feuerwache, bei der DJane Lilia Keller aus Berlin eine vielfältige Musikauswahl präsentiert. Am Samstag gibt es ab 13 Uhr einen Workshop im Gesellschaftshaus, geleitet von Karin Solana und Constantin Rüger, der sich auf elegante Tanzfiguren vorbereitet. Der Tangoball beginnt am Samstagabend um 21 Uhr im Gartensaal des Gesellschaftshauses, mit Einlass ab 20 Uhr. Am Sonntag startet das Programm um 12 Uhr mit einem Tangospaziergang durch Magdeburg, gefolgt von einer Milonga und einem Mitbringbüfett. Weitere Infos gibt es auf der Website tango-md.de.

Konzert: Diesen Freitag um 17 Uhr lädt das „Singen ins Wochenende“ im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129b zu einem gemeinsamen musikalischen Erlebnis ein. Unter der Leitung von Marlene Holzwarth können Teilnehmer in entspannter Atmosphäre mit Blick auf den Klosterbergegarten verschiedenste Lieder singen. Um 19.30 Uhr folgt im Blauen Salon ein Konzert mit dem Titel „Beziehungsweise“, bei dem Werke von Schubert, Wagner und Britten aufgeführt werden.