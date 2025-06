Ich wollte eigentlich Großes leisten. Einen Text mit Tiefe und Witz. Stattdessen starre ich auf einen Punkt an meinem Bildschirm. Dort reibt sich eine dicke Fliege die Vorderbeine - als würde sie überlegen, wie sie mir als Nächstes auf die Nerven gehen kann. Ich bilde mir ein, sie grinst dabei.

Mein Büro ist groß. Es gibt viele Alternativen zu mir und meinem Arbeitsplatz. Fenster, Pflanzen, ein Papierstapel. Aber nein: Ihr Lieblingsort ist mein Monitor. Und mein Kopf, meine Schulter. Und meine Kaffeetasse. Ich frage mich, wie lange ein Mensch mit einer Fliege im Raum geistig stabil bleibt. Spoiler: nicht sehr lange.

Ich bin keine Freundin von Gewalt. Aber in diesem Moment wächst in mir eine dunkle Seite. Ich will zuschlagen. Zack. Ruhe. Konzentration. Weiterarbeiten.

Doch dann höre ich die Stimme meiner Oma. „Das ist die Geldfliege“, hat sie immer gesagt. „Die bringt Glück. Lass die mal in Ruhe!“

Jetzt sitze ich also hier - in einem moralischen Dilemma. Töte ich die Fliege, riskiere ich mein finanzielles Wohlergehen? Lasse ich sie leben, riskiere ich meinen Verstand? Oma würde sagen: „Lieber arm und glücklich als reich und verrückt.“

Immerhin: Vielleicht ist das ja schon Glück genug, dass ich eine Kolumne darüber schreiben kann.

In diesem Sinne, liebe Leserinnen und Leser: Wenn Sie heute eine Fliege sehen – denken Sie an diese Kolumne. Und an das Glück, das möglicherweise dahergeflogen kommt - und manchmal einfach nur nervt.Herzliche GrüßeKarolin Aertel

Was Magdeburg heute zu bieten hat

Kino trifft Theater: Bevor es in diesem Jahr auf dem Bierer Berg die Operette „Orpheus in der Unterwelt“ zu sehen gibt, wird heute ab 14.30 Uhr der Film über die Leinwand des OLi-Kinos in der Olvenstedter Straße 25 flimmern. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Alles zusammen kostet 15 Euro. Karten gibt´s nur online bei der Volkssolidarität, telefonisch unter 0391/628 66 10 oder via E-Mail an kontakt@vs-reiseservice.de.

Tanzen mit Parkblick: Die Terrasse des Gesellschaftshauses, Schönebecker Straße 129, wird heute zum Tanzparkett: Von 18 bis 22 Uhr lädt der Verein „Tango Argentino con corazon“ zur Milonga mit Blick auf den Klosterbergegarten ein. Auch Neugierige ohne Vorerfahrung sind willkommen – Vereinsmitglieder geben gern eine kleine Einführung. Für Speisen und Getränke sorgt die Hausgastronomie. Bei Regen wird drinnen getanzt.

Fotopirsch in den Gewächshäusern: Die Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße 129b öffnen von 18 bis 19.30 Uhr exklusiv für Fotoenthusiasten. Bei der „Fotopirsch am Abend“ können Besucher die besondere Lichtstimmung zwischen Abendsonne und Dämmerung einfangen – ganz ohne Trubel. Erfahrene Hobbyfotografen stehen mit Tipps zur Seite. Die Teilnahme kostet 6 Euro, die Plätze sind begrenzt. Reservierungen sind unter 0391/404 29 10 möglich.