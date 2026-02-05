Magdeburg. - Liebe Leser, im Dunkeln los und im Dunkeln wieder nach Hause - die harte Realität der ersten Wochen des Jahres für viele, die sich täglich auf den Weg zur Arbeit, in die Schule oder die Universität begeben. Wo um die Weihnachtszeit noch funkelnde Lichter in allen Farben über das fehlende Sonnenlicht im Büroalltag hinwegtrösten, bricht sich die Tristesse der kurzen Tage nach dem Jahreswechsel unbarmherzig Bahn.

Umso schöner ist es festzustellen, dass die Tage wieder länger werden. Wenn ich nun morgens die Wohnung verlasse, werde ich beim Blick in den Himmel zwar immer noch häufiger durch „GehWiederInsBett“-Grau als durch „HeuteWirdEinSchönerTag“-Blau begrüßt, aber allein das Mehr an Licht macht schon jede Menge aus. Auf dem Weg zur Arbeit erkenne ich wieder die Rehe auf dem Feld, und anstelle dunkler Schemen im schummrigen Licht der Straßenlaternen erkenne ich endlich wieder die Gesichter meiner Mitmenschen.

Ich freue mich auf die längeren Tage - und mein Vitamin-D-Haushalt vermutlich auch. Mit besten Grüßen.

Ihr Lukas Eßer

Was der Tag bringt

Konzert: Seit mehr als dreißig Jahren prägt das Rossini-Quartett, bestehend aus Marco Reiß an der Violine, Ingo Fritz an der Violine, Marcel Körner am Violoncello und Wolfram Wessel am Kontrabass, das Magdeburger Kulturleben. Jetzt verabschiedet sich die aktuelle Besetzung mit einem Konzert, bevor es mit neuen Köpfen in eine neue Ära geht. Als Begleitung am Klavier ist Sofja Gülbadamova eingeladen. Beginn ist um 17 Uhr im Gesellschaftshaus Magdeburg.

Tanzworkshop: Am 14. Februar wird im City Carré Magdeburg eine Tanz-Choreografie aufgeführt. Für diese Choreografie soll heute schon einmal im offenen Tanzworkshop geübt werden. Der Tanz soll ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Geplant und durchgeführt wird die Aktion im Rahmen eines weltweiten Aktionstages vom Bündnis „One Billion Rising“. Getanzt wird zu den Songs „Break The Chain“ und „One Billion“, alle Interessierten sind eingeladen. Treffpunkt ist das einewelt haus Magdeburg, los geht es um 16.30 Uhr.

Lesung: Im Rahmen der Ausstellung „Seltenland“ liest Ulrike Damm heute ab 19.30 Uhr in der Galerie Himmelreich aus ihrem aktuellen Roman "Die Poesie des Buchhalters“. „Es will alles gut durchdacht sein, auch wenn es Unsinn ist.“ Mit diesem Satz beginnt auch der Roman von Ulrike Damm. Es ist keine große Sache, zu der sich der Buchhalter Justus Kratz hat hinreißen lassen, eher eine lässliche Sünde. Die allerdings bringt sein Leben gründlich ins Wanken, und es rollt die eine wesentlichste aller Fragen auf ihn zu: Wie macht man es denn richtig im Leben? Aber auch: Kann man erlernten Zwängen entkommen? Und wenn ja: Um welchen Preis?