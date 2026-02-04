Warum steht im Galeria die Rolltreppe still? | So soll die Berliner Chaussee für Radfahrer sicherer werden

Autowaschen im Winter ist ein Akt unbeirrbarer Hoffnung. Kaum hat der Magdeburger Autofahrer die grauen Streifen vom sonst lackglänzenden Blech vertrieben, droht schon der nächste Niederschlag. Und der wiederum bedeutet: Matsch auf den Straßen, die ersten schmutzigen Spritzer verderben in Sekundenschnelle das eben noch so ansehnliche Bild. Als hätte man an einer Rallye teilgenommen.

Warum putzen die Menschen in dieser Jahreszeit ihr Auto trotzdem? Aus Prinzip. Aus Trotz. Der Winter kontert gnadenlos: Salzkrusten als Kunstform. Und da steckt ja vielleicht doch noch das Salzkörnchen Hoffnung in der Autoreinigung: Wer die Reste vom Streusalz nur gründlich genug von seinem heiligen Blechle weggeputzt hat, muss womöglich bösen Rostfraß an der Karosse weniger fürchten als jene, die sich im Winter so gar nicht darum scheren, den grauen Film vom Kraftwagen herunterzubekommen.

Mit der Hoffnung auf einen schnellen Frühling, Ihr Martin Rieß

Die gute Nachricht

Am Damaschkeplatz die Behelfsbrücke des Magdeburger Rings überprüft. Zwei gute Nachrichten: Die Brückenprüfung war nicht nur schneller abgeschlossen als geplant, es gab auch keine großartigen Beanstandungen.

Das ist los in Magdeburg

Kabarett: Thomas Müller schlüpft am 4.2. um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a, um in „Alter Ego“ bei all seinen "Ichs" Antworten zu finden.

Reisebilder: Am 4.2. wird im Pointfoto an der Leipziger Straße 45 ein Film über eine Rucksack-Reise durch Georgien mit Kaukasus, Trekking, Tbilissi und Wein gezeigt.

Partys: Luises Garten gastiert derzeit im Stübchen des Festung Mark. Dort gibt es jeden zweiten Mittwoch und damit auch am 4.2., das, was auch die Open Air-Version auszeichnet: Drinks und Beats. Der Eintritt ist frei. DJ Bugs legt bei „Wünsch dir was“ im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 auf, was die Gäste hören möchten. Beginn ist um 20 Uhr. Auch hier muss kein Ticket erworben werden. Am Mittwoch ebenfalls geöffnet hat das Flowerpower im Breiten Weg 252.