eigentlich halte ich ja nichts von Bauernregeln. Sie klingen immer etwas schlecht gereimt, taugen aber höchstens als Sprüche auf Kalendern mit Landschaftsbildern. Dachte ich. Bis mir im Herbst ein Kleingärtner von seiner ertragreichen Obsternte erzählte: Seine Bäume bogen sich unter der Obstlast. Damit war für ihn klar: Wir bekommen einen klirrend kalten Winter. Ich lächelte, tat die Weisheit aber als Folklore ab.

Und jetzt haben wir den Salat – oder vielmehr den Frost. Seit Wochen ist es eisig kalt. Während ich durch den Schnee stapfe, sehe ich den Kleingärtner grinsend vor mir. Als wolle er mir sagen: „Ich habe es Ihnen doch gesagt!“ Vielleicht sollte ich meine Meinung über Bauernregeln doch noch einmal überdenken. Denn Landwirte oder Kleingärtner verlassen sich nicht auf irgendwelche Apps, sondern auf Erfahrung. Und die scheint erstaunlich wetterfest zu sein.

Was der Tag bringt

Meister der Filmmusik: Außergewöhnliche Werke eines Wunderkindes in Sand gemalt - seine neueste Show widmet das Sandtheater dem wohl legendärsten Filmkomponisten aller Zeiten: Hans Zimmer. Die Show gastiert heute ab 19.30 Uhr im Amo-Kulturhaus an der Erich-Weinert-Straße.

Musik-Bingo: Das Flowerpower in Magdeburgs Innenstadt bietet heute Musik-Bingo an. Geöffnet ist ab 19 Uhr.

Winterferien-Spaß: Es sind Winterferien. In den Mauern der Festung Mark wird es bunt: Der große Wobau-Ferienspaß ist da. Hier verwandeln sich die historischen Gewölbe in ein Kinderparadies voller Action, Kreativität und guter Laune. Auch die Eisbahn im Festungshof ist geöffnet. Los geht's täglich um 12 Uhr.