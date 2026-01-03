Ex-270-Kilo-Mann aus Magdeburg - so geht es ihm heute / Tempo 30-Debatte für diese Straße

zum neuen Jahr wünschen wir uns im allgemeinen Glück. Das ist auch wichtig. Denn davon kann man nicht genug haben. Das weiß man besonders dann zu schätzen, wenn man mal vom selbigen verlassen ist und das Pech die Oberhand gewinnt. Gut, dass es in solchen Fällen Menschen gibt, die einem in allem Unglück zur Seite stehen und helfen.

Die Einsätze rund um die Feiertage sind so ein Beispiel. Feuerwehrleute, Polizisten, weitere Einsatzkräfte und Passanten vor Ort arbeiteten Hand in Hand, um noch Schlimmeres zu verhindern. Deren Arbeit – beruflich oder freiwillig - ist nicht hoch genug einzuschätzen, weil sie für Menschen in Notlagen da sind.

Den Einsatzkräften sei deshalb ein öffentliches Dankeschön ausgesprochen. Was für ein Glück, dass wir sie haben – oder?

Das bringt das Wochenende

Tanzen: Buttergasse: "70’s die wilden Siebziger" startet am 3.1. um 20 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 mit DJ Henry. "Back to the 80’s & 90’s" mit DJ Henne folgt gleich im Anschluss um 23 Uhr.

Fahren: Seit dem 1. Januar entfällt die bisherige zeitliche Begrenzung der Fahrradmitnahme in Bahnen und Bussen der MVB. Fahrräder können damit künftig ganztägig mitgenommen werden. Aber Achtung: Die Mitnahme von Fahrrädern bleibt aus Platzgründen begrenzt und erfolgt unter klaren Vorrangregeln ausschließlich im Mehrzweckbereich der Fahrzeuge.

Schlittern: In der Festung Mark im Hohepfortewall hat am 3. und 4. Januar die Eisbahn ab 14 Uhr geöffnet. Am Sonnabend ab 14 Uhr gibt es dabei eine Eisdisco für Kinder, ab 18 Uhr für Erwachsene.