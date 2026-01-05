unsere Hündin Wilma ist ein Widerspruch auf vier Pfoten. Neugierig bis zur Nasenspitze – aber innerlich ein zertifizierter Angsthase. Ein raschelnder Müllsack? Verdächtig. Ein Schatten? Potenzieller Weltuntergang. Und Silvester? Nun ja. Todesangst.

Zumindest war das bisher so. Dieses Mal bekamen wir einen Tipp: braunes Rauschen. Ja, richtig gelesen. Nicht weiß. Nicht rosa. Braun. Es soll sich angeblich über die Geräusche legen – besonders tief, besonders beruhigend und bei YouTube sogar eigens „für Hunde an Silvester“ kuratiert. Während andernorts Playlists mit „Final Countdown“ und Partykrachern liefen, rauschte es bei uns aus dem Fernseher wie ein Wasserfall im Wald.

Ich schaltete es etwa 20 Minuten vor der großen Knallerei an. Recht laut. Man will ja Wirkung. Wilma schaute kurz irritiert, als hätte ich versehentlich das Meer ins Wohnzimmer verlegt – legte sich dann aber hin. Kein Hecheln. Kein Zittern. Kein panischer Blick.

Draußen explodierte der Jahreswechsel, drinnen herrschte akustisches Nordsee-Feeling. Wilma war zwar nicht tiefenentspannt, aber ruhig. Wach, aber gelassen. Als würde sie denken: Wenn die Welt untergeht, dann bitte mit Grundrauschen.

Und falls jemand fragt, wie mein Silvester war, kann ich getrost sagen: echt berauschend.

Herzliche Grüße

Karolin Aertel

Das ist heute in Magdeburg los

Vorlesestunde in zwei Sprachen: Die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 lädt zu einer persisch-deutschen Vorlesestunde ein. Vorgelesen werden Geschichten aus aller Welt – jeweils im Original und auf Deutsch. Die halbstündige Veranstaltung richtet sich an Familien und findet von 16 bis 16.30 Uhr in der 1. Etage statt.

Die Eiskönigin in Magdeburg: Mit funkelnden Kostümen, Live-Gesang und spektakulären Choreografien gastiert die Musikshow „Die Eiskönigin 1 & 2 auf Eis“ um 18 Uhr in der Getec-Arena. Auf einer künstlichen Eisfläche werden die Geschichten der Schwestern Elsa und Anna aus beiden Animationsfilmen zu einem großen Live-Erlebnis für die ganze Familie verbunden.

Weihnachtscircus: Der Weihnachtscircus gastiert auf dem Messeplatz „Max Wille“ am Kleinen Stadtmarsch. Seit zehn Jahren ist Circus Paul Busch von Dezember bis in den Januar in der Stadt zu sehen. Er zeigt heute um 16 und 19.30 Uhr eine neue Produktion mit internationalem Ensemble und verschiedenen artistischen Disziplinen.