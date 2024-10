die Ehe für alle, das Selbstbestimmungsgesetz und Christopher Street Days in vielen Städten – zum Glück werden queere Lebensrealitäten immer sichtbarer. Nicht nur bei den Menschen. Kürzlich hat eine Geschichte mich besonders gerührt. Der Ursprung ist aber grausam: Schwule Schafe werden, weil sie sich nicht mit Weibchen fortpflanzen, schnell zum Schlachter geschickt. Und davon gibt es nicht wenige: Rund zehn Prozent aller männlichen Hausschafe fühlen sich zu anderen männlichen Schafen hingezogen. Unter Tieren übrigens gar nicht so selten.

Ein Schäfer aus dem ostwestfälischen Löhne hat nun eine Herde schwuler Schafe vor dem Schlachter gerettet. Die Wolle wird dort zu Produkten verarbeitet, dessen Erlös unter anderem an queere Verbände geht. Der Schäfer ist selbst schwul und betreibt den Hof mit seinem Mann. Das Verhalten der Schafe zeigt auch gut, dass Menschen (und eben auch Tiere) queer geboren werden und nicht – wie es gerne behauptet wird – durch mediale Einflüsse queer gemacht werden.

Das hat Magdeburg heute zu bieten:

Halloween: Am heutigen Freitag wird ab 16 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 die „Teen Halloween Party“ mit DJ Pascal für Besucher von 9 bis 16 Jahren gefeiert.

Erinnerungen: Ehemalige Mitarbeiter des SKL-Industrieanlagenbaus treffen sich an diesem Freitag, um gemeinsam an alte Zeiten zu erinnern. Das SKL-Treffen beginnt um 15 Uhr, im Ratswaage-Hotel. Auch frühere Kollegen aus anderen Bereichen des Unternehmens, wie aus dem ehemaligen Konstruktionsbereich, sind eingeladen.

Musik: Heute um 20 Uhr präsentiert das Alte Theater am Jerichower Platz die Show „Rock Rising - The Supreme Classic Rock Show“. Diese Live-Jukebox für Classic-Rock-Fans bietet Musik von legendären Bands wie Deep Purple, Aerosmith, Queen, The Eagles, Kansas, AC/DC, The Who, Boston und Fleetwood Mac. Rock Rising ist eine erfolgreiche Rockshow aus Irland, die das Publikum auf eine Reise durch 50 Jahre Rockmusik mitnimmt.