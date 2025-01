Tempo 10 in dieser Straße sorgt für Ärger

mittlerweile gibt es ja eine ganze Menge an elektronischen und digitalen Helferlein, die einem das Leben im Alltag erleichtern sollen. Das reicht etwa von smarten Kühlschränken, die einem eine Nachricht aufs Handy schicken, wenn die Milch alle ist, bis zu fernsteuerbaren Thermostaten für die Heizung.

Ich habe mir so einen Saugroboter angeschafft, der auch bei Abwesenheit die Wohnung rein halten soll. Eine schöne Sache. Allerdings muss man gehörig aufpassen, dass nicht noch irgendwo ein Ladekabel oder so herumliegt. Sowas „frisst“ er gern. Und er liebt es offenbar, sich zu verstecken. Nicht jedes Mal findet er in seine Ladestation zurück. Dann heißt es suchen gehen.

Aber dafür ist der Boden sauber – zumindest bis zu seinem Versteck.

Ihnen wünsche ich einen blitzsauberen Tag heute.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Vernissage: Die Vernissage zur Ausstellung „Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler beginnt heute, 18 Uhr, im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7. Der Künstler wird persönlich anwesend sein und in sein Werk einführen.

Ausstellung: Ob bunt, flauschig, gemalt oder fotografiert: In der Ausstellung „Titty Fritty“ dreht sich alles um Brüste. Zum zweiten Mal kommt die Ausstellung des Kunstkollektivs „Bloks“ nach Magdeburg. Die Brüste-Kunst wird heute und morgen von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr im Kiezladen Tacheles an der Sternstraße 30 gezeigt. Die Ausstellung dient der Sichtbarmachung aller Facetten und Bedeutungsrealitäten eines ansonsten sexualisierten Körperteils.

Improtheater: Heute tritt die Improvisationstheatergruppe „Imaginär“ der Theaterkiste Magdeburg wieder auf die Bühne. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr im „Guck mal“, Babelsberger Straße 9.

Songwriter: Das „Danny Priebe Duo“ feiert Premiere mit einer besonderen Live-Performance. Begleitet von einem Pianisten, präsentiert Danny Priebe eine abwechslungsreiche Mischung aus rockigen, bluesigen und coolen Klängen. Neben bekannten Stücken umfasst das Programm auch eigene Songs, die die musikalische Vielfalt des Duos unterstreichen. Das Konzert findet heute um 20 Uhr im mach|werk, Breiter Weg 114a, statt.