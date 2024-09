mein Fahrrad und ich: Wir stehen ein wenig auf Kriegsfuß. Vor ein paar Jahren erst angeschafft, weil die Spritpreise durch die Decke gingen, kann ich die Tage fast noch an zwei Händen abzählen, an denen es an die frische Luft gekommen ist. Kurze Wege lassen sich damit eigentlich ganz smart zurücklegen, dachte ich. Ob zum Tennisplatz, zum Fitnessstudio oder zum kleinen Wochenend-Einkauf. Anfangs bin ich zumindest motiviert gestartet.

Doch dann kam erst Regen, dann der Winter und dann noch die fehlende Lust, das Rad aus dem Keller zu holen. Neulich wollte ich wieder durchstarten – bei Sonnenschein. Doch die Reifen waren platt, obwohl ich kaum geradelt war. Zum Glück fand ich die Luftpumpe schnell. Allerdings wollte diese nicht so wie ich. Was mich in Rage und die Pumpe zum Niedergang brachte. Gut, wenn dann ein Freund mit professioneller Pumpe vorbeikommt. Routiniert machte er mein Rad wieder fahrtauglich. Die Pumpe hat er bei mir gelassen. Am Wochenende musste ich wieder Luft nachlegen. Sie ahnen sicher den Ausgang der Geschichte. Auch mit Pumpen stehe ich auf Kriegsfuß.

Ich hoffe, Sie sind geschickter. Wie auch immer Sie sich fortbewegen: Kommen Sie gut durch den Mittwoch.

Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Musik: Zum Abschluss der diesjährigen Sommersaison findet das letzte Carillonkonzert heute ab 18 Uhr im Innenhof des Rathauses statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Modenschau: In Nachbars Garten der SWM am Blauen Bock erwartet die Besucher ab 13 Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Verschiedene Stände, darunter der SWM-Stand mit recycelten Taschen, Verkaufsstände von Betsy Peymann, Zweimalschön und dem Weltladen Magdeburg sowie ein Infostand der Lebenshilfe Magdeburg, laden dazu ein, sich über nachhaltige Produkte zu informieren. Für das leibliche Wohl sorgt das Coffee-Bike mit Kaffeespezialitäten. Um 15 Uhr startet eine Modenschau.

Lesung: Die beiden Autorinnen Rebekka Weiler (Somebody to Hold - Northern Hearts) und Kyra Groh (Farbenrauschen - Sweet Lemon Agency) kommen nach Magdeburg. Sie sind heute ab 20.15 Uhr in der Thalia-Buchhandlung im Allee-Center zu Gast.