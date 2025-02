man ist so alt, wie man sich fühlt, heißt es ja gern. Ich kann das nachvollziehen - muss aber sagen: Es schwankt - je nach Tagesform. Richtig hart wird es manchmal an Stellen, an denen man es nicht erwartet. Zum Beispiel, wenn man im Internet Formulare ausfüllt, bei denen auch das Geburtsjahr einzutragen ist. Dann klappt da in der entsprechenden Spalte meist ein Kästchen auf, in dem man bis zu seinem Geburtsjahr herunterscrollen muss.

Die Erkenntnis dabei: Es dauert immer länger, bis beim Runterschieben endlich das zutreffende Jahr erscheint – was zu einer kleinen Zeitreise einlädt: Vorbei an den 2000er Jahren mit Fußball-WM in Deutschland und Sternbrückeneinweihung, über die 1990er mit den schweren Nachwende-Zeiten und zahlreichen Betriebsschließungen. Dann durch die Achtziger mit Neue Deutscher Welle in dutzenden Jugendklubs der Stadt, den Siebzigern mit Abba und FCM-Europapokalsieg mitten hinein in die 1960er Jahre, in denen ich dann tatsächlich „meine Spalte“ finde.

Immerhin: Als ich von diesem erschreckenden Scrollen jüngst unter gleichaltrigen Freunden erzählte, war der Aha-Effekt groß: Allen ging’s genauso.

Unter Strich bleibt’s aber dabei: Man ist so alt, wie man sich fühlt. Wie sieht’s bei Ihnen heute aus?

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Was der Tag bringt

Streik: Der öffentliche Dienst hat für morgen und übermorgen Streiks angesagt. Betroffen sind unter anderen einige Kitas und die Müllabfuhr. Deshalb am besten heute schon vorsorgen und sich um Alternativen kümmern.

Kunst: Das Kunstmuseum Magdeburg, Regierungsstraße 4-6, bietet jeden Mittwoch und damit auch heute von 12.30 bis 13 Uhr die „Kunstpause“ an. Im Rahmen dieser Führung wird ein Kunstwerk vorgestellt und besprochen. Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, die ihre Mittagspause für einen kurzen kulturellen Einblick nutzen möchten.

Ausstellung: Im Stasi-Unterlagen-Archiv in der Georg-Kaiser-Straße 7 ist derzeit eine Ausstellung über den Berliner Fußball-Club Dynamo zu DDR-Zeiten zu erleben. Der BFC war Rekordsieger der Oberliga und trotzdem nicht sonderlich beliebt in der Bevölkerung. Warum? Als Teil der Sportvereinigung Dynamo stand er unter Obhut des Ministers für Staatssicherheit Erich Mielke. Die Ausstellung zeichnet den Einfluss der DDR-Geheimpolizei auf den Verein und Fans. Das Archiv hat von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr sowie Freitag von 8 bis 14 Uhr geöffnet.