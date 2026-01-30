Winter in Magdeburg ist vor allem eines: Gesprächsthema. Kaum fallen ein paar Flocken, wird kollektiv geseufzt und geschimpft. Schnee, Eis, Glätte: drei Wörter, die hier zuverlässig Alarm auslösen. Der Verkehr stockt, die Gehwege werden zur Mutprobe, und es ist klar: Wir sind mitten drin, im großen Magdeburger Winterjammer.

Dieses Jammern relativiert sich allerdings schlagartig, wenn man einen finnischen Gastschüler im Haus hat. Jemanden, der beim Blick auf unsere paar Zentimeter Schnee freundlich nickt. Für ihn ist das kein Winter, das ist Dekoration. Er weiß, was wirklicher Winter ist. Was echte Kälte bedeutet. Was Schneemassen sind, die diesen Namen verdienen. Während wir bei minus fünf Grad von „Eiseskälte“ sprechen, beginnt für ihn erst der milde Bereich.

Und wir? Wir schimpfen weiter über unebene Wege und festgefrorene Autoscheiben. Aber vielleicht hilft der Gedanke an Finnland und damit daran, dass unser Winter meist eher ein höflicher Gast ist als eine Naturgewalt. Und dass Jammern manchmal einfach eine sehr deutsche Form der Wärmeerzeugung ist.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Was ist los in Magdeburg?

Schlager: Michelle tritt in Magdeburg am Freitag auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Synthie-Pop: "Petch Mode" starten ihre Show "An Evening With Depeche Mode Music" am Freitag um 19 Uhr. Spielort ist die Factory, Sandbreite 2.

Gitarrenkonzert: Unter dem Titel "Traveler on Guitar" gibt Stephan Bormann am Freitag um 19.30 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 ein Solokonzert.

Lesung: Am Freitag stellt Tim Herden seinen Roman im Rahmen einer Lesung mit anschließendem Gespräch im Literaturhaus Magdeburg vor. Beginn ist um 19 Uhr. Die Veranstaltung findet in der Thiemstraße 7 statt.

Kabarett: Marion Bach und Heike Ronniger sind im Kabarettprogamm „Wir Termine gegen dafür“ in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a zu sehen - und zwar um 20 Uhr am 30.1. und am 6., 13., 20. und 26.2.

Auch interessant: Weitere Infos zu diesen und weiteren Veranstaltungen gibt es unter www.volksstimme.de im Web.

Partys: Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seitezusammengestellt.

Klassik: Das fünfte Sinfoniekonzert der Theaterspielzeit stellt das Waldhorn in den Mittelpunkt. Beginn ist am Freitag um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters am Universitätsplatz 9.