So steht es um das Hochhaus am Neustädter See / Exotische Sprache: Magdeburger spricht Esperanto

ich hatte ihn: meinen Top-Gun-Moment. Kennen Sie den Kultfilm der 1980er Jahre noch oder die für mich noch viel gelungenere Fortsetzung, die vor drei Jahren zum Kassenschlager in den Kinos avancierte? In beiden spielt Tom Cruise die Hauptrolle - als Kampfpilot Maverick in der US-Armee.

Wenn ich an Top Gun denke, dann sehe ich den scheinbar nicht älter werdenden Hollywoodstar mit Fliegerbrille auf dem Motorrad auf der Startbahn zu seinem Kampfjet cruisen - der untergehenden Sonne entgegen. Kitschig, ich weiß.

Im Gespräch mit einem Top-Piloten habe ich kurz von Maverick geschwärmt. Und saß wenig später im Flieger. Neben dem Top-Piloten. Meine romantisch verklärte Version hatte sich schnell erledigt. Er zeigte mir natürlich, was es heißt, ein Kampfpilot zu sein. Statt heißer Flirts gab es steile Manöver. Und mein flaues Gefühl im Bauch hatte nichts mehr mit meinem Top-Gun-Moment zu tun. Heiß war es trotzdem.

Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in die Woche. Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Ausstellung: „Menschen Recht Freiheit Protest“ lautet der Titel einer Ausstellung, die heute im Bundesarchiv für Stasiunterlagen in der Georg-Kaiser-Straße 7 eröffnet wird. Thema ist der Aufstand am 17. Juni 1953 in Sachsen-Anhalt.

Vortrag: Der Einfluss der Digitalisierung auf Einsamkeit und die Chancen und Risiken der digitalisierten Arbeits- und Lebenswelt sind Themen der nächsten Folge von „Wissenschaft im Rathaus“, die heute um 19 Uhr im Rathaus beginnt. Referentin ist Prof. Dr. Heike Ohlbrecht, Lehrstuhlinhaberin für Allgemeine Soziologie/Mikrosoziologie an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Sommer: Nach einem heißen Sommer-Wochenende wird es heute nicht mehr ganz so heiß. Da machen Spaziergänge durch Magdeburg viel mehr Spaß. Kehren Sie doch gern in eine der zahlreichen Outdoor-Locations in Magdeburg.