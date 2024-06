Pipi-Problem in diesem Park / Kritische Worte zu Intel

kaum ist der Sommer offiziell eingeläutet, steigen auch schon die Temperaturen rasant nach oben. Da wir in den kommenden Tagen ordentlich ins Schwitzen kommen werden, heißt es ab sofort wieder: Trinken nicht vergessen!

Wer wie ich jedoch ungern fades, geschmackloses Wasser trinkt, kann dem Ganzen mit verschiedenen Früchten ein bisschen Pep verleihen. Oder greift bequem gleich zum Eistee. Aber Vorsicht: Ein eiskaltes Getränk ist bei schweißtreibenden Temperaturen zwar verlockend, aber nicht sinnvoll.

Greifen Sie stattdessen lieber zu lauwarmen oder leicht gekühlten Getränken – die löschen den Durst besser und belasten den Kreislauf nicht zusätzlich.

Sommerliche Grüße sendet Ihnen

Romy Bergmann

Was der Montag bringt:

Musik: Das Konzert „Auf den Spuren der Goldenen 20er“ beginnt um 20 Uhr auf der Bühne im Magdeburger Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10.

Einkaufen: Die Wochenmärkte am Nicolaiplatz und an der Kosmos-Promenade laden heute jeweils 9 bis 15 Uhr zum Stöbern ein. Der Markt am Alten Markt startet um 9 Uhr und endet um 16 Uhr.

Ausstellungen: „Abstrakte Landschaften“, Acrylfarben auf Leinwand gegossen von Manuela Schwarz kann heute im Volksbad Buckau, Karl-Schmidt-Str. 56, von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden. Zudem zeigt der Moritzhof anlässlich der Französischen Tage die Ausstellung „Bienvenue La France!" mit Fotos der schönsten Frankreichmomente zur Franko.Folie! von 16 bis 20 Uhr.