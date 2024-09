Was tun gegen FCM-Schmierer ?

wer in Buckau lebt, kann sich Buckauer nennen. Die Anwohner aus Rothensee sind Rothenseer. Wer in Randau-Calenberge lebt, ist entweder Randauer oder Calenberger. Ob Planetensiedlung oder Gartenstadt – wer in Reform seinen Wohnsitz hat, ist Reformer.

Wer in der Alten oder Neuen Neustadt lebt, ist in beiden Fällen Neustädter. Stadtfelder ist gleichermaßen, wer im Osten oder im Westen des Stadtteils wohnt. Und wer in Nordwest zu Hause ist, der ist freilich „Texaner“.

Doch es ist nicht immer so eindeutig. Wer in der Altstadt lebt, kann sich Altstädter nennen. Das tue ich persönlich aber auch, obwohl ich gar nicht dort wohne. Als „Altstädter“ bezeichnen sich nämlich ebenso die Fußballfans der SpVgg Bayreuth, weil deren Stadion einst im Stadtteil Altstadt stand.

Und jetzt wird es ganz kompliziert. Wer in Westerhüsen wohnt, ist Westerhüser. Oder nicht doch eher Westerhüsener? Und wie steht es um die weiblichen Anwohnerinnen. Heißt es da Westerhüsenerin oder Westerhüserin?

Die gleiche Ungewissheit betrifft übrigens auch den Nachbarstadtteil Fermersleben. Können Sie als Leser vielleicht weiterhelfen? Unabhängig davon bleibt eines eindeutig und außer Frage. Wir sind alle Magdeburger, oder eben Elbestädter.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die neue Woche.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was der Tag bringt

Neue Woche, neue Baustellen: Zum Start in die neue Woche müssen sich Verkehrsteilnehmer auf neue Hindernisse auf den Straßen in Magdeburg einstellen. So kommt es bis Freitag zu Einschränkungen im Kreuzungsbereich Walther-Rathenau-Straße/Gustav-Adolf-Straße. Wegen Tiefbauarbeiten muss aus Richtung Universitätsplatz die rechte Fahrspur gesperrt werden, teilt die Stadt mit. Das Rechtsabbiegen in die Gustav-Adolf-Straße soll aber weiter möglich sein.

Auf der B189 am Ortseingang Magdeburg steht diese Woche jeweils von 7 bis 16 Uhr stadteinwärts ebenfalls nur eine Fahrspur zur Verfügung. Grund sind Restarbeiten nach einer Sanierung. Ebenfalls bis Freitag kann ein längerer Abschnitt der Spielhagenstraße nur in Richtung Westring befahren werden. Der Grund dafür sind Gewährleistungsarbeiten am Asphalt.

Hier wird diese Woche geblitzt: Das Ordnungsamt der Stadt Magdeburg hat über die geplanten Standorte für Geschwindigkeitsmessungen in dieser Woche informiert. Demnach sollen mobile Blitzer in der Sankt-Michael-Straße (30 km/h), Leipziger Chaussee (50 km/h), Am Kirschberg (50 km/h) und Kümmelsberg (30 km/h) stehen.

Rundgang durch Stasi-Archiv: Die Magdeburger Außenstelle des Stasi-Unterlagen-Archivs lädt heute zu einem kostenlosen Rundgang ein. Start ist um 17 Uhr in der Georg-Kaiser-Straße 7. Besucher können sich ein Bild vom Ausmaß des Aktenbestandes der einstigen Bezirksverwaltung machen. Beschäftigte der hiesigen Außenstelle erläutern die Struktur und den Inhalt der Stasi-Unterlagen.