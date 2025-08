Ärger am Barleber See: 6 Euro Eintritt für die Currywurst

die letzte Ferienwoche steht an - bevor in allen Familien mit schulpflichtigen Kindern der Alltag wieder gänzlich anders abläuft. Eigentlich müsste man die Sprösslinge jetzt schon langsam wieder an das frühe Aufstehen gewöhnen, damit der Schock am ersten Schultag nicht zu groß für sie wird.

Als Eltern sollte man außerdem zumindest bei den jüngeren Schülern die Listen mit den benötigten Materialien heraussuchen. Lang und detailliert bis in die letzte Stiftspitze sind diese häufig. Als ich kürzlich in der Buchhandlung die Schulbücher für das neue Gymnasium abgeholt habe, lagen dort auch noch ganz viele andere Stapel zur Abholung bereit. Dabei dachte ich eigentlich, wir wären schon spät dran.

Bei vielen wird es aber wie bei Geschenken zu Geburtstagen oder Weihnachten sein: Man wartet bis kurz vor Ultimo und rennt dann panisch los, um das letzte fehlende Heft in der richtigen Lineatur oder Kästchengröße im Schreibwarengeschäft zu erhaschen.

Und spätestens am Sonntagabend kommender Woche sollte man gemeinsam auf die Suche nach dem Zeugnis gehen, damit dies einen Tag auch schön vorbildlich später unterschrieben vorgelegt werden kann.

Sehen Sie diese Zeilen also gerne als kleine Erinnerung: Der erste Schultag naht in großen Schritten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Freitag,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Roland Kaiser tritt heute Abend ab 20 Uhr auf dem Magdeburger Domplatz auf. Unter freiem Himmel gibt der Sänger seine größten Hits zum Besten. Das Konzert ist ausverkauft.

Die Band „Voice of Summer“ gibt heute um 20 Uhr in der Festung Mark ein Konzert mit handgemachtem Classic Rock und dreistimmigem Gesang. Entstanden im Frühsommer 2024, hat sich das Trio rund um Steve Carlin, Jörg „Flunder“ Hering und Andy Böhm binnen kürzester Zeit zu einem Geheimtipp der Livemusikszene entwickelt.

Das Duo „Das Beat“ aus Berlin spielt deutschen New Wave, Italo-Disco, Dark Indie und tanzbaren Electro-Pop. Zu hören heute ab 20 Uhr in der Datsche an der Karl-Schmidt-Straße 42.

Ein Abend voller grooviger Sounds und musikalischer Leidenschaft erwartet Besucher heute im Machwerk am Breiten Weg 114a, wenn die Band United Earth ab 20 Uhr auftritt.