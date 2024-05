wenn Sie in diesen Tagen mehr bunte Regenbogenfahnen sehen, als Sie es für gewöhnlich tun, hat das mit dem anstehenden Pride-Monat Juni und dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT*), der am 17. Mai stattfand, zu tun. Auch die ersten Christopher-Street-Days haben in Sachsen-Anhalt dieses Jahr schon stattgefunden. Für diejenigen, die nicht queer sind, mag das überflüssig erscheinen und häufig kommt die Frage auf, ob das denn 2024 noch notwendig ist.

Meine Antwort darauf ist klar: Ja. In fast 70 Ländern dieser Welt ist es noch illegal, queer zu sein, in 11 Ländern droht die Todesstrafe dafür, man selbst zu sein. Und auch in Deutschland berichten zahlreiche queere Menschen noch davon, keine Gleichbehandlung von ihren Mitmenschen zu erfahren, verachtende Blicke zu ernten und übergriffige Fragen gestellt zu bekommen. Die Sichtbarkeit ist wichtig und richtig – feiern wir also eine bunte Gesellschaft, in der jeder lieben darf, wen er oder sie eben liebt.

Das hat Magdeburg an Pfingsten zu bieten – eine kleine Auswahl:

Party: „Café Treibgut meets Prinzzclub“ heißt es mit Alex Martura am Pfingstsonntag im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Die gemeinsame Party beginnt um 19 Uhr.

Freibad: In Magdeburg startet die Freibad-Saison. Bäder und Seen sind nun wieder geöffnet und laden zum Platschen ein. Alle Infos unter www.magdeburg.de/schwimmhallen.

Mühlentag: Am Montag, 20. Mai, ist deutschlandweiter Mühlentag. Daher lädt auch die Düppler Mühle in Neu-Olvenstedt ein. Von 14 bis 18 Uhr gibt es Unterhaltung, Snacks und Getränke rund um das Denkmal.