wenn der L-EO mal kurz dem RO-LF ein HAL-LO zuruft, dann kann es schon mal passieren, dass man sich missversteht und einer von beiden BÖ-SE wird. Vielleicht ja auch deshalb, weil er demnächst sein ABI bauen muss und deshalb noch nicht FR-EI über seine ZE-IT entscheiden kann.

Sie merken schon: Diese fiktive Geschichte ist nicht nur schräg, sondern hat auch etwas mit Autos und deren Kennzeichen(kombinationen) zu tun. So mancher Besitzer eines fahrbaren Untersatzes verschlüsselt Botschaften an die anderen Verkehrsteilnehmer über sein Autokennzeichen. L wie Leipzig, HAL wie Halle oder BÖ für Börde, FR wie Freiburg und ZE für Zerbst bieten da wegen ihrer Buchstabenkombinationsmöglichkeiten eine kreative Vorlage.

Mir dienen diesen versteckten Nachrichten auf langen Autofahrten als willkommene Unterhaltung am Steuer. Wo kommt doch gleich jemand im vorbeifahrenden Auto her? Und was will er allen anderen mit seiner Kennzeichen-Kreativität sagen, gilt es dann zu deuten – und schwupps sind die nächsten 100 Kilometer des eigenen Fahrweges schon geschafft. MD dagegen bietet wegen seiner beiden Konsonanten da leider keine gute Vorlage für Abgeben von Statements. Obwohl: Wie wär’s mit Magischer Dienstag – der könnte es heute werden, oder?

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Tipps für die Freizeit

Kulturtipp 1: Anna-Carina Woitschack tritt heute um 17 Uhr im City Carré Magdeburg in der Kantstraße im Rahmen ihrer Promo-Tour zum neuen Album „Meine Zeit“ auf. Dem Kurzauftritt der Sängerin folgt eine Autogrammstunde, bei der Fans die Möglichkeit haben, ihre neue CD oder Fan-Box signieren zu lassen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Das neue Album wird am 16. August veröffentlicht. Es soll die Zuhörer mit positiven und authentischen Songs begeistern.

Kulturtipp 2: Um 19.30 Uhr beginnt heute in der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, eine Lesung mit Karen-Susan Fessel aus ihrem Buch „Einfach nur Noni“ statt. Als Noni darin im Netz eine Gruppe von trans* Jugendlichen entdeckt, passen die Puzzleteile auf einmal zusammen und das Leben scheint jetzt in genau die richtigen Bahnen zu gleiten. Zum ersten Mal fühlt Noni sich zugehörig und verstanden, bekommt nicht nur von der Familie, sondern auch von Fachleuten Unterstützung. Dann taucht auch noch Mirna auf - und plötzlich wird alles dann wieder ganz anders.

Kulturtipp 3: Geheimclub: Diesen Dienstag von 17 bis 23 Uhr ist das „Frischluft Fiesta – Free Open Air“ im Geheimclub in der Münchenhofstraße 23 angesagt. Zunächst gibt es Warmup-Musik, dann vom GC Residents TBA.