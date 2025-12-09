ich war am Wochenende in der Stadt unterwegs, um einige Einkäufe und Besorgungen zu machen. Na klar, gerade jetzt, wo die Weihnachtsfeiertage näher rücken, sind die Geschäfte voller Menschen, die geschäftig herumwuseln. Da wird sich dies angesehen, und das anprobiert, dies in den Korb oder Wagen gelegt und das wieder aussortiert.

Ähnlich war es auch bei mir. Was zunächst in den Blick geraten und in den Korb gewandert war, wurde einige Regale später dann doch von etwas anderem übertrumpft. Also wieder zurück und das ursprünglich Auserwählte wieder zurückgelegt. Plötzlich kam von der Seite ein „vielen Dank“. Eine Mitarbeiterin lächelte freundlich, die das wohl beobachtet hatte. „Das machen längst nicht alle“, sagte sie, als sie meinen fragenden Blick sah.

Manche Kunden seien nicht bereit, ein paar Schritte wieder zurück zu gehen und die Ware wieder an Ort und Stelle zurückzulegen. Dann landet das zunächst Ausgesuchte irgendwo anders im Regal. Das mag im Einzelfall nicht so schlimm sein, aber bei teils Hunderten Artikel am Tag, ist das eine zusätzliche Arbeit, die nicht sein muss. Bei allem Verständnis für möglichen vorweihnachtlichen Stress ist es doch sicher nicht zuviel verlangt, oder?

Ich wünsche Ihnen einen stressfreien Start in die Woche

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Theater: „Käpt’n Karton und die Möwe Ingrid“ steht derzeit auf dem Spielplan des Theaters Magdeburg. Vorstellungen beginnen am 9. (zum Redaktionsschluss noch Restkarten) und 10. Dezember jeweils um 10 Uhr. Für den 23. Dezember um 15 Uhr sind bereits alle Plätze vergeben. Das Theater Magdeburg zeigt die Geschichte als Schauspiel mit Puppen von Claboberta Schnackvogel.

Konzert: Magdeburg erlebt am 9. Dezember ab 19.30 Uhr ein Benefizkonzert in der Johanniskirche, bei dem das Orchester des Bundesheeres Hannover gemeinsam mi Schülern der BbS Dr. Otto Schlein musiziert. Die Beteiligten gestalten ein Programm, das eine weihnachtliche Atmosphäre erzeugt und Einblicke in ihre musikalische Arbeit gibt.

Konzert II: Einen musikalischen Akzent setzt das Chorkonzert des Ensembles Kolorit heute im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Die Formation entstand 2016 im Migrantenverein Katharina aus Wolmirstedt und vereint zehn Sängerinnen und Sänger, die unter der Leitung von Sergey Kozlov ein mehrsprachiges Programm gestalten. Die Auswahl umfasst Lieder auf Jiddisch, Hebräisch, Deutsch und Russisch und spiegelt damit die verschiedenen kulturellen Hintergründe der Beteiligten wider. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung: Die Galerie Himmelreich eröffnet heute um 19 Uhr die Ausstellung „Lost Paradises“. Martina Stark, Katharina Stark und Andreas Köppe zeigen Arbeiten aus Textil, Collage, Objekt und Skulptur, die bis zum 5. Januar zu sehen sind. Die Galerie Himmelreich befindet sich im Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße, geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.