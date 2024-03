So hält es Magdeburg mit kleineren Jobs für Geflüchtete / Solarstrom boomt in der Stadt

die dunkle Jahreszeit liegt fast hinter uns. Morgens ist es schon heller, wenn ich aufstehe und dass ich dickes Eis von der Autoscheibe kratzen musste, ist auch schon länger her. So abgedroschen es klingen mag, über das Wetter zu schreiben, so glücklich machen mich die ersten Sonnenstrahlen. Auch am Wochenende den Wecker zu stellen, weil Termine anstehen, ist halb so wild, wenn dann schon die Sonne in meine Wohnung scheint. Bei blauem Himmel erscheint alles gleich viel schöner.

Und das Aufstehen am Samstagmorgen hatte sich gelohnt: Denn auch wenn ich inzwischen ziemlich genau drei Jahre in Magdeburg lebe, war ich nie zuvor im Kunsthistorischen Museum. Es hatte sich trotz meiner Liebe zu Kunst nicht ergeben. Neben der aktuellen Puppenausstellung habe ich hübsche Skulpturen und tolle Gemälde entdeckt. Schön, dass es auch nach einigen Jahren noch Neues zu entdecken gibt.

Starten Sie neugierig in die neue Woche!

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg zu bieten:

Frauentag: In Magdeburg steht eine Woche mit vielen Veranstaltungen rund um den Frauentag am 8. März an. Die erste Veranstaltung findet bereits am 5. März statt: In diesem Jahr beginnen die Frauenaktionstage am 5. März im Kulturzentrum Moritzhof, Moritzplatz 1, mit der Filmvorführung „Gondola“ über das Leben und die Liebe von zwei Seilbahnschaffnerinnen in den georgischen Bergen. Anlässlich dieser Eröffnungsveranstaltung findet vor Ort eine Diskussion mit der Schauspielerin Mathilde Irrmann statt.

Radverkehr: Die geplante Entwicklung einer neuen Radverkehrskonzeption für die Landeshauptstadt mit dem Ziel der Förderung des städtischen Radverkehrs soll im März beginnen. OB Simone Borris lädt interessierte Bürger diesen Montag um 18 Uhr zu einer Auftakt-Veranstaltung ins Alte Rathaus ein. Das derzeit noch gültige Konzept stammt aus dem Jahr 2003. Die Ergebnisse der Radverkehrskonzeption werden im zweiten Quartal 2025 in einer öffentlichen Abschlussveranstaltung präsentiert werden, heißt es von der Stadt.

Ausstellung: Die Ausstellung „Blütenzauber“ ist in der Stadtbibliothek am Breiten Weg 109 zu sehen. Dabei handelt es sich um Fotografien von Gabriele Kaminski.