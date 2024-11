ehe man sich versieht, ist 2024 schon bald vorbei und was ist aus all den guten Vorsätzen geworden? Einer unserer Pläne war, endlich mal die Stube neu zu malern. Wir taten uns wirklich schwer damit, denn die schönen Monate will man ja viel lieber draußen verbringen und nicht drinnen beim mühseligen Tapezieren und Pinseln.

Irgendwann aber musste es sein! Die Farbe war längst gekauft, auch Planen und Pinsel. Der November, so dachten wir uns, ist dafür wie geschaffen. Bei dem nassgrauen Wetter schickt man eh kaum seinen Hund vor die Tür. Ein paar Rest-Urlaubstage mussten leider herhalten für das Vorhaben, das wir dann endlich in die Tat umgesetzt haben. Und siehe da: Frische Farbe an den Wänden schafft gleich gute Laune. Da kann die Weihnachtsdeko, meine „Kleine Lichterwelt“, jetzt ganz schnell kommen.

Vor allem bleibt ein gutes Gefühl, einen Vorsatz aus diesem Jahr doch noch umgesetzt zu haben. Und was steht bei Ihnen noch auf der To-do-Liste? Sie schaffen das auch!

In diesem Sinne viele Grüße für heute,Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Umfrage: Noch bis zum 30. November können sich interessierte Magdeburger am Fahrradklimatest beteiligen. Dahinter steht eine Umfrage zum Radverkehr in der Stadt. Teilnehmen kann man über die Internetseite des ADFC. Die Bewertung der Fahrradfreundlichkeit in Magdeburg fließt in den Zufriedenheitsindex aller Radfahrer in Deutschland ein.

Konzert: Die Sängerin und Liedermacherin Iria lädt zu einem besonderen Konzertabend ein. Mit ihrem Programm „Lieder fürs Leben“ präsentiert sie Lieder, die Mut machen, trösten und zum Mitsingen anregen. Veranstaltungsort ist die Hoffnungskirche im Krähenstieg 2. Beginn ist um 19 Uhr.

Tonkünstlerfest: Heute beginnt um 19.30 Uhr im Thiem 20 am Thiemplatz ein Konzert der KonBigBand. Unter der Leitung von Mohi Buschendorf präsentiert die Big Band ein Programm mit Arrangements und Kompositionen rund um die Musik von Duke Ellington.

Urania: Um 15.30 Uhr hält Roland Uhl einen Vortrag mit dem Titel „Gastlichkeit in Magdeburg – Teil I bis 1945“. Veranstaltungsort ist die Urania am Nicolaiplatz 7. Er stellt ausgewählte Magdeburger Gaststätten, Hotels und Cafés vor, die vor 1945 einen wichtigen Teil des städtischen Lebens ausmachten. Eintritt: 5 Euro. Teilnahme nur mit Anmeldung unter 0391/25 50 60 möglich.