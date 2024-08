Schon wieder Brand: Camper am Barleber See in Sorge | 87-Jährige geht in Rente

imposant und majestätisch sieht es schon aus, wenn die großen Heißluftballone über die Stadt ziehen. Erhaben fahren – ja, so heißt es wirklich, nicht fliegen – sie über die Stadt hinweg. Ab und an hört man ein Zischen des Brenners, wenn der Ballon an Höhe gewinnen soll, dann schweben sie leise weiter.

Erst am Montagabend war wieder ein Start-Schauspiel an der B1-Kreuzung Kümmelsberg/Weizengrund zu erleben. Langsam, aber stetig, stieg von einer Grünfläche aus ein großer Heißluftballon in die Höhe hinauf, während an der Kreuzung etliche Autofahrer an der roten Ampel warteten. Interessiert wurde das Geschehen verfolgt, der Hals gereckt, der Kopf geneigt, um den Ballon möglichst lange beim Aufstieg verfolgen zu können. Da hat sich bestimmt so manch einer hinterm Steuer seines Autos gewünscht, dort selbst mitzufahren. In einem jedenfalls war es ganz sicher der Fall ...

Ihnen wünsche ich heute einen imposanten Tag.

Ihr

Ivar Lüthe

Gut zu wissen

Baustelle: Im Bereich der Rottersdorfer Straße muss ab Donnerstag, 29. August, mit Einschränkungen im Verkehrsraum gerechnet werden. Grund ist laut „movi.de“ der Beginn der Abrissarbeiten des alten Trafohauses am Eiskellerplatz. Der öffentliche Platz soll danach neu gestaltet werden.

Ausstellung: Die Wanderausstellung „Handwerk im Gepäck – Geflüchtete Handwerker aus der DDR und in der Gegenwart“ wird in der Handwerkskammer Magdeburg in der Gareisstraße 10 gezeigt. Vorgestellt werden unter anderem die Lebensgeschichten von Handwerkern, die während der deutschen Teilung aus der DDR in den Westen gegangen sind. Außerdem blickt die Ausstellung in die Gegenwart. Die Ausstellung ist noch bis zum 10. September zu den Öffnungszeiten der Handwerkskammer montags bis donnerstags von 7.30 bis 16.30 Uhr und freitags von 7.30 bis 13 Uhr kostenlos zu besichtigen.

Geschichte: Diesen Donnerstag findet von 15 bis 16.30 Uhr in der Jugendherberge in der Leiterstraße 10 in Magdeburg eine Veranstaltung im Rahmen des Erzählcafés Altstadt statt. Franziska Remmert, Geschäftsführerin des Vereins „Gartenträume - Historische Parks in Sachsen-Anhalt“, wird an diesem Nachmittag die verschiedenen Gartenträume-Parks und Gärten in Magdeburg vorstellen. Zu den thematisierten Anlagen gehören der Klosterbergegarten, der Rotehornpark, der Elbauenpark und der Herrenkrug. Die Teilnahmegebühr für diese Veranstaltung beträgt 8 Euro.

Konzert: Tasheeno, die nach eigenen Angaben weltweit erste ElectronicAfroDub-Band, wird diesen Donnerstag ab 20 Uhr in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43 auftreten. Geöffnet ist bereits ab 14 Uhr.