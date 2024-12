Wohngeld: So lange dauert es in Magdeburg

es gibt eine ganz bestimmte Stimmung, die sich nur in der Weihnachtszeit einstellt. Eine Mischung aus heimeligem Glanz, einem Hauch von Plätzchenduft und der leisen Hoffnung, dass da draußen vielleicht doch noch Frieden auf Erden einkehrt. Ich ertappe mich, wie ich an grauen Tagen öfter mal aus dem Fenster schaue und mir vorstelle, wie bald ein heller Stern am Himmel strahlt – auch wenn es nur die Straßenlaterne ist, die im Nieselregen schimmert.

Die Abende werden länger, aber irgendwie auch wärmer. Vielleicht liegt es daran, dass in der Küche Tannenzweige grün und Wachskerzen hell brennen. Wo früher ein selbst gebastelter Stern oder der warme Becher Kakao die großen Freuden waren, sind es heute der Duft von frischem Gebäck, das Glitzern in den Augen von Kindern oder einfach das Gefühl, angekommen zu sein.

Es sind diese Momente, in denen man spürt, dass Weihnachten immer ein bisschen wie Heimkommen ist. Kein perfektes Heim, versteht sich – der Baum steht schief, und die Plätzchen sind wie jedes Jahr leicht verbrannt. Aber am Ende ist es genau diese Unvollkommenheit, die das Fest so lieblich macht.

Was der Tag bringt

Verkehr: Ab heute ist der Hasselbachplatz offiziell wieder freigegeben. Die Straßenbahnen fahren wieder über den Willy-Brandt-Platz und durch die Otto-von-Guericke-Straße. Nach einer Testfahrt konnte grünes Licht für den Regelbetrieb gegeben werden. Auch der Autoverkehr kann den Hasselbachplatz wieder ohne größere Einschränkungen passieren. Seit Januar dieses Jahres wurde das fast 30 Jahre alte Gleiskreuz am Hasselbachplatz durch die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) grundlegend erneuert. Dabei wurden nicht nur die Weichen und Schienen ausgetauscht, sondern auch die Weichensteuerung, die Fahrleitung und der Oberflächenbelag modernisiert. Allerdings bleibt für Autos, Radfahrer und Fußgänger wie für Straßenbahnen die Hallische Straße aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn an der Eisenbahnbrücke weiterhin gesperrt.

Konzert: Das nächste Konzert der Reihe „Jazz in der Kammer“ findet heute in Magdeburg statt. Dazu ist Hub Hildenbrand mit seinem Programm „Invocation“ im Forum Gestaltung zu Gast. Los geht es ab 20 Uhr im Forum Gestaltung in Magdeburg in der Brandenburger Straße 10.

Film und Gespräch: Der „Filmclub der Volkshochschule“ trifft sich am Montag, 16. Dezember, wieder zum gemeinsamen Kinobesuch. Diesmal wird im Studiokino, Moritzplatz 1a, „Die Fotografin“ angeschaut, anschließend wird darüber gesprochen. Die Biografie von Regisseurin Ellen Kuras schildert das Leben von Lee Miller, die in den 1920er Jahren zunächst als Model bekannt wurde und dann im Zweiten Weltkrieg als Kriegsreporterin an der Front arbeitete. In der Hauptrolle ist Hollywood-Star Kate Winslet zu sehen. Der Film startet um 19.30 Uhr.

Theater: Derzeit wird im Magdeburger Opernhaus das Familienstück "In einem tiefen, dunklen Wald" für ein Publikum ab 6 Jahren gezeigt. Unter anderem findet eine Vorstellung findet am 16.12. um 9 und 11 Uhr in der Einrichtung im Universitätsplatz 9 statt. Nur noch zwei bis vier Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für Dienstag um 11 und für Mittwoch um 9 und 11 Uhr. Ausverkauft sind in dieser Woche die Vorstellungen am Dienstag und Freitag um 9 sowie am Sonnabend um 10 Uhr.

Ausstellung: Bis 31. Dezember präsentiert der Domglockenverein Magdeburg in der Stadtbibliothek eine Ausstellung zum neuen Domglockengeläut des ältesten gotischen Doms in Deutschland. In dieser Ausstellung wird für die Herstellung von insgesamt zwölf Glocken gesammelt, wobei die größte Glocke, die Credamus, als Abschluss des Glockengießens geplant ist. Die Stadtbibliothek hat ihren Sitz im Breiten Weg 109.