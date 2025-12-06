Jubel beim FCK: Mit einem Sieg gegen Dresden halten die Pfälzer Kontakt zur Tabellenspitze.

Kaiserslautern - Nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge hat Zweitligist 1. FC Kaiserslautern sein Heimspiel gegen Dynamo Dresden mit 3:1 (1:0) gewonnen. In einer oftmals zerfahrenen Partie waren die Pfälzer vor 46.015 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion über die gesamte Spielzeit das überlegene Team und verdienten sich so ihren achten Saisonsieg. Dadurch hält die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht mit nun 26 Punkten weiter Sichtkontakt zu den Aufstiegsrängen.

Der Finne Naatan Skyttä brachte die Gastgeber mit seinem achten Saisontor in der 17. Minute in Führung. FCK-Kapitän Marlon Ritter traf nach Wiederbeginn zum 2:0 (53.), Mika Haas erzielte nach 70 Minuten nach toller Vorarbeit des starken Skyttä den dritten Treffer für den FCK.

Der Aufsteiger aus Dresden wurde erst in der Schlussphase gefährlich, schaffte in der 76. Minute durch einen sehenswerten Fernschuss von Jakob Lemmer aber nur noch den Anschlusstreffer. Mit 13 Zählern bleiben die Sachsen im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga.