Oestrich-Winkel/Leipzig - Der mit 111 Flaschen Wein und 11 111 Euro dotierte Rheingau Literatur Preis 2024 geht an Matthias Jügler für seinen Roman „Maifliegenzeit“. Die vom Rheingau Literatur Festival initiierte Ehrung wird dieses Jahr zum 31. Mal vergeben. Der Leipziger Schriftsteller und Lektor Jügler, geboren 1984, bekommt sie nach Angaben des Festivals am 22. September auf Burg Schwarzenstein bei Geisenheim in Hessen.

Der Jury zufolge handelt sein dritter Roman von einem jungen Ehepaar in der Spätphase der DDR. Es bekommt ein Baby: „Im Krankenhaus wird vom Personal der Tod des Säuglings vorgetäuscht, um das Neugeborene zur Adoption an andere Eltern weiterzureichen. Der Roman erzählt von der verspäteten Suche des Vaters nach der Wahrheit und dem mittlerweile erwachsenen Sohn.“ Jügler fasse seinen Stoff mit literarischer Präzision auf nicht einmal 150 Seiten.

Der hessische Kulturminister Timon Gremmels (SPD) spricht von der „traumatischen Geschichte einer Familie, die gewaltsam um ihr gemeinsames Glück betrogen wurde“. Jüglers Roman „Maifliegenzeit“ schlage damit „ein dunkles Kapitel DDR-Geschichte auf - umso wichtiger ist, dass wir davor nicht die Augen verschließen“.

Zu den vorherigen Preisträgern gehörten etwa Arno Geiger, Katerina Poladjan, Ulla Berkéwicz, Bodo Kirchhoff, Robert Gernhardt und Reinhard Jirgl.