Molbergen - Ein 15 Jahre alter Mofa-Fahrer hat bei einem Unfall in Molbergen im Landkreis Cloppenburg schwere Verletzungen erlitten. Am Samstagnachmittag habe der 15-Jährige mit seinem Kleinkraftrad nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei übersah er offensichtlich eine 29-Jährige, die mit ihrem Motorrad hinter dem Jungen fuhr und ihn gerade überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 15-Jährige wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt.