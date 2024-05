Bremen - Ole Werner ist nicht gerade für das Zeigen großer Emotionen bekannt. Meist gibt sich der Werder-Coach sachlich und analytisch, große Regungen sieht man beim Bremer Aufstiegs- und jetzt auch schon doppelten Klassenerhalt-Trainer äußerst selten.

Das ist auch nun so, wo die Grün-Weißen zwei Spieltage vor dem Saisonende noch um die Plätze mitspielen, die in der kommenden Saison zur Teilnahme am Europapokal berechtigen würden. „Träumen ist in unserem Job nicht angebracht, sondern arbeiten ist angesagt“, sagte Werner am Donnerstag. „Wir haben unser Saisonziel vorzeitig erreicht, das ist positiv und nicht selbstverständlich.“

Jetzt gehe es in den verbleibenden beiden Partien bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und eine Woche später daheim gegen den VfL Bochum darum, noch einmal das Maximum herauszuholen. „Ich bin kein Typ der träumt, der seiner Mannschaft aber viel zutraut“, sagte Werner. „Wir haben weiter den Ehrgeiz, dass wir uns in der Tabelle verbessern. Dann werden wir sehen, was am Ende dabei herauskommt.“

Gewinnt der deutsche Meister Bayer Leverkusen gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern auch den DFB-Pokal würde Platz acht für die European Conference League reichen - und der ist zwei Spieltage vor dem Saisonende nur zwei Punkte entfernt. In der Mannschaft wird daher schon immer mal wieder auf die Tabelle geschaut. „Wir wollen immer das Bestmögliche erreichen - das sind jetzt sechs Punkte“, sagte Routinier Leonardo Bittencourt.

Nicht dabei helfen kann Justin Njinmah. Für den schnellen Angreifer ist die Saison wegen der Nachwirkungen einer Virusinfektion vorbei. „Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er in dieser Saison noch einmal spielt. Vorsicht ist da die richtige Herangehensweise. Es geht ihm besser, aber mit Bochum wird es sehr, sehr eng“, sagte Werner mit Blick auf das letzte Saisonspiel am 18. Mai. Für die Partie in Leipzig fällt der 23-Jährige auf jeden Fall aus.

Nicht dabei sein werden beim Champions-League-Teilnehmer zudem Amos Pieper und Skelly Alvero. Bei Alvero besteht zumindest noch eine kleine Hoffnung auf einen Einsatz gegen Bochum. Ob die Leihgabe von Olympique Lyon auch in der neuen Saison an der Weser spielt, ist noch unklar. „Wir würden ihn gerne halten, aber es gibt aktuell nichts dazu zu sagen“, sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz. Eine Teilnahme am Europapokal würde sicher helfen, Alvero von einem Verbleib an der Weser zu überzeugen.