Nach einem Angriff mit einer Machete auf einen Nachbarn sitzt ein 26-Jähriger in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht sieht dafür zwei gute Gründe.

Neustadt am Rübenberge - Nach dem Machetenangriff auf einen Nachbarn sitzt ein 26-Jähriger in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Neustadt folgte dem beantragten Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr, wie die Polizei Hannover mitteilte. Der 26 Jahre alte Tatverdächtige sei daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hatte den mutmaßlichen Macheten-Angreifer am vergangenen Wochenende überwältigt und festgenommen. In einem Mehrparteienhaus soll der Mann randaliert und einen 62 Jahre alten Nachbarn mit einer Machete angegriffen haben. Dieser sei dabei leicht am Unterkörper verletzt worden.