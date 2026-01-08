Liveticker:
Winterwetter 31-Jähriger stirbt bei Autounfall auf glatter Straße
Gefährliche Glätte: Ein 31 Jahre alter Autofahrer verliert in Gehrde die Kontrolle, sein Wagen kracht gegen einen Baum. Für den Mann endet der Unfall tragisch.
Aktualisiert: 08.01.2026, 11:43
Gehrde - Bei einem Autounfall auf glatter Straße ist ein 31-jähriger Mann in Gehrde im Landkreis Osnabrück ums Leben gekommen. Der Fahrer habe am frühen Morgen die Kontrolle über seinen Wagen verloren, das Auto sei frontal gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls habe sich der Wagen des Mannes „um den Baum“ gewickelt, der Fahrer und alleinige Insasse habe schwerste Verletzungen erlitten. Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme sowie die Bergung und Reinigung für mehrere Stunden gesperrt.