Gehrde - Bei einem Autounfall auf glatter Straße ist ein 31-jähriger Mann in Gehrde im Landkreis Osnabrück ums Leben gekommen. Der Fahrer habe am frühen Morgen die Kontrolle über seinen Wagen verloren, das Auto sei frontal gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls habe sich der Wagen des Mannes „um den Baum“ gewickelt, der Fahrer und alleinige Insasse habe schwerste Verletzungen erlitten. Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme sowie die Bergung und Reinigung für mehrere Stunden gesperrt.