Cottbus - Timmy Thiele hat den FC Energie Cottbus ganz nah an die Aufstiegsränge der 3. Fußball-Liga gebracht. Der Stürmer erzielte beim 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den 1. FC Saarbrücken alle Tore für den Aufsteiger. Mit dem fünften Sieg im achten Spiel kletterten die Lausitzer auf den vierten Platz.

Thiele hatte schon am Dienstag beim 5:2-Auswärtssieg gegen den VfL Osnabrück doppelt getroffen. Diesmal war er zunächst in der 17. und 44. Minute erfolgreich. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit markierte Tim Civeja den 1:2-Anschlusstreffer (45.+1) für die Gäste aus dem Saarland. Erneut Thiele sorgte mit zwei weiteren Treffern in der 80. und 87. Minute für den 4:1-Endstand.

Hohes Tempo zum Abschluss der englischen Woche

Zum Abschluss der englischen Woche gingen beide Teams vor 10.530 Zuschauern von Beginn an ein hohes Tempo. Die Saarbrücker Abwehr sah bei den ersten beiden Toren von Thiele nicht gut aus. Cottbus musste in der zweiten Halbzeit viel Abwehrarbeit verrichten, blieb bei Kontern aber jederzeit gefährlich.

Unabhängig von der jüngsten Siegesserie hat Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz bereits vor dem Spiel gegen Saarbrücken den Klassenerhalt als Saisonziel für den Aufsteiger bekräftigt. „Wir wollen sicher die Liga halten – und dann wird es nächstes Jahr wieder so sein. Wir haben so viel Aufholbedarf in Sachen Infrastruktur“, sagte Wollitz.

Wegen der 800 Kilometer zwischen Saarbrücken und Cottbus hatten sich die Gäste bereits am Donnerstag auf die Reise in die Lausitz gemacht. Die Fahrt wurde in zwei Etappen aufgeteilt. Trainer Rüdiger Ziehl machte mit der Mannschaft eine Zwischenstation im thüringischen Teistungen, wo am Freitag noch zwei Übungseinheiten absolviert wurden.