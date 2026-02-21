Handball SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel feiern Auswärtssiege
Die SG gewinnt beim HC Erlangen und bleibt Spitzenreiter Magdeburg auf den Fersen. Für den THW gibt es in Göppingen den dritten Pflichtspielsieg in Serie.
Nürnberg - Die SG Flensburg-Handewitt hat ihren Platz in der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga verteidigt. Die Norddeutschen gewannen beim HC Erlangen mit 34:29 (17:14). Mit 35:9 Punkten bleibt das Team von SG-Trainer Ales Pajovic erster Verfolger von Spitzenreiter SC Magdeburg (38:4). Der aktuelle Champions-League-Sieger empfängt am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) Aufsteiger GWD Minden.
In der Anfangsphase scheiterten die Flensburger vor 8.200 Zuschauern immer wieder am Erlanger Keeper Khalifa Ghedbane. Dann aber übernahm die SG die Kontrolle über das Spiel. Von 3:4 (12. Minute), ging es auf 6:4 (17.), von 8:8 (20.) auf 12:8 (23.). Auch nach dem Seitenwechsel behaupteten die Norddeutschen ohne große Anstrengung ihren Vorsprung auf die Franken. Nach dem 30:20 (46.) durch Nationalspieler Marko Grgic und der anschließenden Siebenmeter-Parade von SG-Schlussmann Benjamin Buric gegen Viggo Kristjansson war alles klar.
Coole Kieler gewinnen bei Frisch Auf Göppingen
Im zweiten Spiel des Abends setzte sich der THW Kiel 28:24 (12:10) bei Frisch Auf Göppingen durch. Oskar Neudeck erzielte beim 18:17 (45.) die erste Frisch-Auf-Führung. Wie in den Spielen zuvor behielten die Norddeutschen aber das Vertrauen in die eigene Stärke. Mit drei Treffern in Serie zum 26:22 (58.) brachte der ungarische Rechtsaußen Bence Imre den Tabellenvierten (34:10) auf Kurs zum dritten Pflichtspielsieg innerhalb von nur sechs Tagen.