Bad Langensalza - Fördergelder in Höhe von 600.000 Euro sollen den Tourismus in der Welterberegion Wartburg und Hainich stärken. Wirtschaftsstaatssekretär Carsten Feller (SPD) übergab am Montag den Förderbescheid über die Landesmittel in Höhe von 300.000 Euro für 2024 und 300.000 Euro für das kommende Jahr an den dortigen Tourismusverband, wie das Thüringer Wirtschaftsministerium mitteilte.

Konkret finanziert der Verband mit den Geldern etwa die Öffentlichkeitsarbeit, entwickelt Pauschalangebote oder bietet Schulungen zum barrierefreien Reisen an, wie es hieß. Der Tourismusverband Welterberegion Wartburg Hainich erstreckt sich über den Unstrut-Hainich-Kreis, den Wartburgkreis und die Städte Bad Langensalza, Eisenach, Gotha und Mühlhausen. Seit diesem Jahr gehörten auch Teile Hessens zum Wirkungskreis, hieß es.