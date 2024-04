Vogtlandkreis - Bei zwei Autounfällen im Vogtlandkreis sind am Sonntag drei Menschen schwer verletzt worden. Eines der Autos war in Unterwürschnitz in einer Kurve von der Straße abgekommen und fuhr gegen einen Baum, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 70 Jahre alte Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt.

In Kleinfriesen kam ein anderes Auto ebenfalls von der Fahrbahn ab, rammte einen Baum und überschlug sich. Der 41 Jahre alte Fahrer verletzte sich schwer. Er hatte mit knapp einem Promille am Steuer gesessen, wie ein Atemalkoholtest der Polizei ergab.