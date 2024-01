Stadtilm - Bei einem Unfall im Ilm-Kreis ist eine 65 Jahre alte Frau am Freitag gestorben. Zwischen Stadtilm und Nahwinden habe eine 42 Jahre alte Autofahrerin zwei Fahrzeuge überholt und sei danach aus zunächst ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Wagen der 65-Jährigen frontal zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Auch die 42-Jährige sei verletzt worden. Ein Lkw wurde durch das Überholmanöver beschädigt, wie es hieß. Den Sachschaden an allen drei beteiligten Fahrzeugen schätzte die Polizei auf 46.000 Euro. Die Unfallursache ist noch unklar.