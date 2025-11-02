In Sehnde bei Hannover ist ein Senior mit seinem Auto frontal gegen einen Baum gefahren. Die Retter konnten nichts mehr für den Mann tun. Was bisher bekannt ist.

Hannover - Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist in Sehnde in der Region Hannover tödlich verunglückt. Er fuhr am Morgen auf der Bundesstraße 65 frontal gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall auf gerader Strecke kommen konnte, ist noch unklar. Rettungskräfte bargen den Senior aus seinem Fahrzeug und versuchten, ihn wiederzubeleben. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.