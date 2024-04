Römhild - Ein 83 Jahre alter Mann ist im Landkreis Hildburghausen von einem Traktor überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hackte der Mann am Montagabend auf seinem Gartengrundstück in Römhild Holz. Aus bisher ungeklärter Ursache rollte der Traktor daraufhin plötzlich los. Ein Nachbar hörte, wie der Rentner nach Hilfe rief und alarmierte die Rettungskräfte. Der 83-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Polizei ermittelt.