Nach einem Stromausfall entdeckt eine Bewohnerin Rauch – kurz darauf steht das Haus in Flammen. Was ist passiert?

Neuenhaus - Eine 87-Jährige hat zwei weitere Bewohner eines Hauses im Landkreis Grafschaft Bentheim vor den Flammen gerettet. Verletzt wurde niemand, das Gebäude brannte vollständig nieder, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund eine Million Euro.

Die 87-Jährige hatte demnach am späten Samstagabend einen Stromausfall im ganzen Haus bemerkt und war vor die Tür gegangen. Dort wurde sie auf die Rauchentwicklung aufmerksam. Die Frau reagierte schnell: Sofort weckte sie die beiden weiteren Bewohner im Alter von 89 und 83 Jahren. Alle drei retteten sich laut Polizei rechtzeitig aus dem Haus. Auch ein Hund blieb unversehrt. Der Rettungsdienst untersuchte die Senioren, sie erlitten keine Verletzungen.

Das Feuer sei im Bereich des Schornsteins ausgebrochen und habe sich rasch auf das gesamte Gebäude ausgebreitet, ein Wohnhaus mit zwei separaten Wohneinheiten, teilte die Polizei weiter mit. Etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, die Arbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Die Polizei beschlagnahmte das Haus und sperrte es weiträumig ab. Die Brandursache war zunächst unklar, die Ermittlungen dazu dauern an. Die drei Senioren kamen vorerst bei Angehörigen unter.