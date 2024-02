Gerstungen - Nach einer stundenlangen Vollsperrung ist die Autobahn 4 in Osthessen nahe der Grenze zu Thüringen am Donnerstagmittag wieder komplett freigegeben worden. Ein querstehender Schwertransporter sei geborgen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Lastwagen hatte demnach Betonträger geladen, die mit einem Kran umgeladen werden mussten. Wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten war die A4 in westlicher Fahrtrichtung für mehrere Stunden gesperrt worden.

Die Hinterachse des Schwertransporters war laut Polizei am Donnerstagmorgen ausgebrochen. Grund dafür sei nach aktuellen Erkenntnissen ein technischer Defekt gewesen. Der Lastwagen stellte sich demnach nahe dem thüringische Gerstungen quer und konnte nicht mehr bewegt werden. Der 57-jährige Fahrer sei unverletzt geblieben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 45.000 Euro.