Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte gewinnen die Berliner gegen Sabah aus Aserbaidschan am Ende deutlich und sichern sich so den Gruppensieg. Damit sind sie direkt in den Top16.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben sich den Sieg in Gruppe B der Champions League gesichert. Den letzten noch nötigen Erfolg holte sich der Bundesligist am Dienstagabend daheim vor 8965 Zuschauern gegen das aserbaidschanische Team von BC Sabah deutlich mit 106:82 (42:46). Damit vermeidet Alba die Play-Ins und steht direkt in den Top16. Beste Berliner Werfer waren Moses Wood mit 17 und Norris Agbakoko mit 16 Punkten.

Neben dem verletzten Spielmacher Martin Hermannsson fehlte Trainer Pedro Calles auch noch Kapitän Jonas Mattisseck (persönliche Gründe). Die Gäste machten von Beginn an klar, dass es für sie hier noch um ein Weiterkommen geht. Alba offenbarte dabei Probleme in der Defensive. Zu oft konnte Sabah zu einfach zum Korb ziehen. Die Partie blieb jedoch zunächst ausgeglichen.

Alba dreht nach dem Seitenwechsel die Partie

Im zweiten Viertel agierte Alba dann zumindest unter dem Korb konzentrierter, leistete sich aber einige unnötige Ballverluste. Und plötzlich trafen die Gäste auch noch ihre Distanzwürfe – im Gegensatz zu Alba: Von der Dreierlinie fanden in der ersten Hälfte nur drei Würfe von 16 Versuchen den Weg in den Korb. So wuchs der Berliner Rückstand zeitweise auf acht Punkte an (30:38).

Alba kam dann aber komplett ausgewechselt aus der Kabine. Deutlich aggressiver in der Defensive ließen die Berliner den Gästen kaum noch gute Abschlüsse zu und schafften einige Ballgewinne. So lief es gegen nun müder werdende Gäste auch offensiv besser. Mit einem 24:5-Lauf im dritten Viertel drehte Alba die Partie (66:51) und feierte doch einen souveränen Erfolg.