Magdeburg - Der Ältestenrat des Landtags in Magdeburg befasst sich am Montag mit dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt. Landtagspräsident Gunnar Schellenberger habe zu der Sondersitzung eingeladen, hieß es in einer Mitteilung. Vertreter der Koalitionsfraktionen CDU, SPD und FDP hätten das verlangt.

„Da die Zuständigkeit zahlreicher Ausschüsse durch das Geschehen berührt ist, soll sich zunächst der Ältestenrat als Führungsgremium des Parlaments ein Bild machen, um auf dieser Grundlage über die weitere parlamentarische Befassung mit dem Anschlag, seine Ursachen und Folgen beraten zu können“, teilte die Landtagsverwaltung weiter mit.

Neben Mitgliedern des Ältestenrats sollen die innenpolitischen Sprecher der sechs Landtagsfraktionen, Innenministerin Tamara Zieschang, Justizministerin Franziska Weidinger (beide CDU) und Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) dabei sein.

Der Täter Taleb A. war mit einem Auto am Freitagabend über den Weihnachtsmarkt gerast und hatte fünf Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. Er sitzt in Untersuchungshaft.